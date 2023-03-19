讀小學四年級的孫子要在學校舉辦的音樂會上演奏小提琴，我這個爺爺看著他穿上白襯衫、藍褲子，不由得一陣激動，因為漸漸長大的小不點兒將上台展示藝術才情，我的臉上也有光啊！

但在音樂會上，讓我激動的是另一個孩子的表演。小提琴演奏之後是大合唱，只見台上幾十個不同膚色的孩子，一個個笑容可掬，精神飽滿，在一位老師的指揮下，宛如天籟一般的童聲騰空而起，家長們有的點頭、有的微笑、有的鼓掌，對孩子們的精彩表演由衷地欣賞和滿意。

這時，合唱孩子中第一排靠右的一個女孩，也許受到同學們歌聲的感染，情不自禁地手舞足蹈起來，這動作雖然和大合唱的歌聲不太協調，但老師和同學沒有阻止她，她旁邊的一個女孩還笑盈盈地上前和她輕輕耳語，也許對她說了鼓勵的話，她的動作更歡快了。

當時我坐在第六排中間，看到那個女孩舞蹈起來，開始也感到突兀，但忽然覺得那女孩的臉部表情有些特殊，似乎鼻梁低、眼距寬、眼裂小、雙眼外角向上、耳朵小、張口伸舌。那不是唐氏兒的特徵嗎？唐氏兒也能參加才藝表演，而且她在同學、老師和家長面前毫不膽怯，讓內在的藝術興趣和潛伏的藝術才情，無拘無束地釋放出來。大家都覺得她的即興表演無傷大雅，給大合唱伴舞，不是錦上添花嗎？這無疑是對特殊兒童寬厚的包容心，對他們的悉心培養給予特別的關照和呵護。

大合唱結束時，指揮合唱的女老師特地過去拉著那個女孩的手，讓她站到中間位置，她的用意很清楚，既然是大合唱中的成員，那麼謝幕時她也應該和其他同學一起謝幕，使她有成為大合唱成員的自豪感。老師的用心良苦，那一刻，我不能不為之深深地感動、熱淚盈眶了。我為維護唐氏兒的自尊而感動，為維護特殊兒童的尊嚴而感動。

我想，一所學校能夠接納一個唐氏兒讀書，說明她的唐氏綜合症不太嚴重，可以接受一般兒童教育 ，那麼學校舉辦學生音樂會就不能忽視她、不能排斥她。老師的寬容、同學的理解、家長的讚揚，對一個特殊兒童的成長和發展，有不可估量的意義和作用，這符合教育學和心理學的基本要求，符合在人生道路上，不放棄一個兒童的學校準則和社會道德。

我還想，那個女孩的家長一定在現場觀看演出，當他們看到自己的孩子得到充分的重視和應有的尊重，肯定覺得自己的孩子有幸了。那天音樂會上，拉小提琴的孫子排在演奏成員的最後面，因此不能看到他演奏的姿勢、動作和神情，未免有些遺憾，但我很快釋然，因為我真真切切地看到那個女孩、我的孫子以及其他所有的孩子，都是那麼幸福和快樂，可愛和純潔。