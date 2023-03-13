念大學時，經常聽到一些同學，利用周末及寒暑假到育幼院或山區去為小朋友服務。來美之後，有機會體會到做義工的快樂。

記得我們剛搬到麻州 布魯克萊時，還沒上班蝸居在家的我，有一天突然想去老大就讀的小學圖書館 ，看看有沒有事情能幫上忙。沒想到，一到學校圖書館說明來意後，圖書管理員萊莉女士滿臉笑容答應說：「太好了，歡迎妳來我們學校當義工！」

學校藏書雖不多，但對我而言助益很大。每次推著書，按著目錄歸位的同時，讓我學到該選哪些書給家中小朋友看。最開心的是，和平易近人的萊莉女士成為很談得來的朋友。在我生老二時，她還送了嬰兒用品的小禮物。

從這次第一次的義工經驗中，讓我也了解到大學同學參加服務工作的主要原因。

第二次當義工是為母親還願的。家母常年因肺氣腫進出醫院多次，她雖然不懂英語，但還是能感受到醫護人員和義工們對她的耐心和愛心；有一次還說，等她身體好了，也要到醫院當義工。母親生前無法完成的心願，就由我這個做女兒的替她完成吧。

搬到馬州，在一家生物科技公司上班穩定下來之後，我開始每周六上午到住家附近的「霍華德綜合醫院」做兩個小時的義工。每次都是在病人掛號櫃檯前打雜，送送文件、帶病人去適當的部門或回答一些簡單的問題；所幸周六病號不多，工作還算輕鬆。

在醫院做義工不到一年，迎來一個大驚喜；我和先生有個機會帶著婆婆及兩個兒子免費參加由醫院在當地主辦的聖誕節 燈光裝飾園區。

一家老少坐在麵包車裡，一路像遊車河一樣，看著兩旁主題不斷五光十色的燈飾，真是開心極了。

後來受到一位大學好友的啟發，抱著「做善事」的心理，參加慈善團體活動，偶爾自費跟著這團體，到過南美的宏都拉斯和薩爾瓦多參加醫療和救災援助。

在美國做義工的人很多，只要願意，他們隨時隨地會張開雙臂歡迎加入。