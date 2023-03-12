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印度神廟

無根草

暖陽午後，我們一家三口驅車造訪了位於洛杉磯東南角的chino hill一座印度神廟。初進寺廟，很是驚訝，這個廟的選址，不是一個深山禪林，居然緊挨著喧囂繁忙的七十一號高速公路。

推開厚重木門，進入引導廟堂，環顧四周，牆上都是精緻的木浮雕。

走出來之後，眼前的設計再次讓我驚訝。開闊的廣場和綠地，被一條條印度特有的鐵鏽紅色砂岩建造的長廊，縱橫交錯地分開；暖陽下，像一個迷宮，長廊每走一段就建個小亭子，亭子看起來也像一座手工搭建的精品大積木。但無論沿哪條長廊，或急或慢、或兜或轉，長廊的盡頭一定是這座寺廟的主體，這是不是像極了人生？

寺廟於二零一二年完工，為了建造這座廟宇，九百名志願者用了三萬五千塊義大利卡拉拉大理石，累計一百三十萬小時，從台階到穹頂，精雕細琢，純手工打造。復古又含有最新科技理念的建築結構，使它成為世界上第一座可以抵抗地震的寺廟。

有別於其他教規，印度教要求所有拜訪者必須衣冠整齊，脫鞋入殿；碰巧有穿短衣短褲者，廟堂的工作人員也會溫馨遞上一條披紗，遮擋後方可入內。

廟堂很高，台階很長，不知是大理石的清涼還是寺廟的威嚴，參拜人群由最初的興奮喧嚷，逐漸安靜下來，默默拾階而上。

梵音繚繞在主大堂內，燈光灰暗，只有正前方的講經台閃著耀眼的光芒，台下零零散散地坐著膜拜者。正堂佇立著幾排方形擎柱，上面雕琢著複雜的人物和動物，那栩栩如生的圖案，彷彿在向世人娓娓道來印度教的前世今生一樣。

廳的四周有一條環道，一邊高牆上龕放神態各異的傳說人物，另一邊則擺放著印度教雕像和故事簡介。

環廳一圈，推門出來，迎面一股新鮮空氣，頓時讓我醍醐灌頂，站在這高高的台階上放眼望去，陽光、草地和人間煙火，多麼奢侈的美好啊！

印度 義大利 洛杉磯

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