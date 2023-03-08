晾台上的天竺葵。(圖/秦博瑞)

愛美是人之天性，就連我這個八十多歲的老翁也無例外。我和老伴對花花草草都有著特別的愛好，實可謂「夫唱婦隨」。我家大晾台兩側，擺滿了二十多種花，常年四季此開彼落，我和老伴每天拿著馬扎坐在晾台上，邊曬太陽，邊分享花兒的美麗和芬芳，悅目養眼，心情舒暢。

在晾台上的這些花卉中，我唯一打理不好的是天竺葵。

每年春天從花市上買來，紅花綠葉甚是好看。可不等到夏天兩三個月的功夫，它就漸漸地變黃枯萎了。我心想：「天竺葵啊，天竺葵，你好難伺候啊！我沒餓著你，隔三差五給你上肥；我也沒有渴著你，從來沒耽誤了給你水喝。你怎麼就枯萎了呢？」

我心裡納悶，百思不得其解。老伴見我站在不僅沒開花，連葉子都快掉淨了的天竺葵前一言不發，臉上也流露出了濃厚的婉惜之情。老伴安慰我說：「咱家的天竺葵長成這樣，都是因為你太勤勞了，隔三差五就給它上一次肥、澆一次水 ，把它撐壞了！常言說的好，太勤的人和太懶的人都打理不好花呢。改天再去買盆天竺葵來，由我來打理，看看行不行」。我說：「那好啊！」

從花市上買來一盆新的天竺葵，由老伴負責打理，我就不再插手了。只見她給天竺葵上一次肥、澆一次水的間隔時間都比我長好多。除六七月份半休眠時，適當控制澆水外，其它月份二十天左右給天竺葵澆一次透水，且盆中不可留半點積水。

一個月左右，給天竺葵上一次她自己製的液體淡肥。一年四季，確保天竺葵都有充足的光照 。她用這一套較為科學的方法打理，果然效果呈現。不僅花盆裡的天竺葵根深葉茂，花多花大，火紅的花朵碧綠的花葉，令人特別喜愛 。老伴還用扦插法培育出了多盆小天竺葵，明年即可開花。