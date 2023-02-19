每年聖誕節 ，我雙胞胎姊姊的四個女兒都會各自送禮金、禮券或禮物給我，有夏威夷名產、有從芝加哥 郵購的禮包，其他糕點等，去年聖誕節以姊姊的老三送的禮盒最新奇特別。

外表看是一盒很講究又精緻細膩的包裝，拿起來並不重的禮物。輕搖盒子像是一盒拼圖(puzzle) ，打開一看，映入眼簾是一盆蝴蝶蘭花樂高(LEGO)的設計圖片及精美的彩色說明書，頗感意外與驚喜。

小時候我兒子也很喜歡玩樂高，他自己用樂高拼了荷蘭式的風車(Windmill) ，並附上說明其功能，老師大為讚賞。從芝加哥搬來加州 前，我們把它送給朋友的小孩，兒子心疼好一陣子。

一看是樂高，兒子雀躍不已，以前他玩的樂高是方方正正顆粒狀的，眼前呈現的樂高有花、有葉還有盆栽，迫不急待催我快打開。

盒子裡共有四包，第一包是盆栽的底座及外殼，組件最多，重複步驟也多，做起來不困難，但一面看說明一面組裝，花了近五十分鐘。第二包是蘭花的主幹及叉枝，以紅、黃、綠做搭橋而成，看似簡單，但小零件藏在主幹及叉枝內特多，加上手粗組裝不靈活，只好求救兒子幫忙。

第三包是葉片組裝：零件最少、顆粒最大片也最簡單，不用五分鐘就完成。五片葉子和兩根竄出的氣根，營造出真實的效果，靈感來自現實生活中的植物和花卉。最後一包是花朵的組裝：由十二粒半圓花片、十八粒半圓錐形小花、六個花蕊及十二個花萼及六個葉托及底盤組成。然後把一朵朵蘭花插入枝幹上，一座高十六吋半、寬十三吋、深八吋，由六○八粒的樂高打造出來優雅的蘭花盆栽，花掉四小時二十分完成的作品顯現眼前時，真是快樂至極。

樂高本身是硬體，有些枝幹或葉片沒真花那麼柔美，但能旋轉的莖、花、根和葉可創造出您喜歡的姿態，底部搭配藍色凹槽花盆並用棕色樂高顆粒填充，仿生長的樹皮混合物，雖是樂高看起來像真的樹皮，不由得讓人讚嘆高超的科技的奧妙。

作品完成後的欣喜，像種了一盆真蘭花似的那麼有成就感。手腦並用、享受樂趣，誰說那是兒童的玩具，樂高設計師也能精心打造給大人玩的實物玩具，用來美化裝飾。

樂高積木是一九三二年由丹麥木匠奧萊‧柯克‧克里斯蒂安森（Ole Kirk Christiansen）大師發明的。最初Christiansen並沒有使用嵌套塊，而是用木頭製成的；直到一九四七年，Christiansen和他的兒子們才獲得帶有配件的塑料零件樣品，並開始在玩具生產中使用這種圖案。

樂高能稱霸玩具界歷久不衰，成為世界各地成千上萬的人喜愛，因為它通過創造和想像力讓人著迷。一九九九年，《財富》(Fortune)雜誌將樂高評為「世紀最佳產品」；十年後，樂高的所有者被列入美國國家玩具名人堂。誠如作者說的：「樂高現在被譽為玩具中的蘋果」，成廣受歡迎且利潤豐厚的建築玩具，對各個領域產生重大影響的流行文化。

看到自己第一次做的蘭花樂高作品時很興奮，比拼圖還好玩，愈做愈有心得，已培養出興趣的我，打算另買一套沙漠植物系列來做。

樂高是成人益智的最佳玩具，可以一人做也可夫妻一同組裝，培養感情，對老年長者來說是一種新的學習，除了讓手指靈活外，也可防老人失智，百利而無一害。我愛樂高，它已吸住了我的心，也增強我的自信及耐力。