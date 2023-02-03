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暗黑蘋果路

邱傑

我走過許多暗黑之路，有一次摸黑走台灣中橫，走得驚心動魄；而在國外最驚奇的莫過暗夜走了一趟蘋果路，那也真是夠精彩了。

蘋果路是加拿大安大略省大多倫多區一條南北向的重要公路，可以從市區一路開到知名的滑雪勝地藍山小鎮。藍山是我們喜歡之地，跑一趟單程約兩小時半，我們都玩到天將黑就回家，那一次貪玩，在小鎮慢條斯理享用晚餐之後才走，結果是走出了一趟少有的經驗。

我們的車一出藍山沒多久，就進入原本尚稱熟悉的回家之路，沒想到夜黑風高，無星無月，沒跑多遠就失去了路燈的照顧，只剩下自己的一雙車燈，照射在漫長的公路上，這才驚覺，蘋果路可還真是長得彷彿無止境之遠。

路旁看不到一戶人家，放眼周邊呈現全黑狀態，行駛甚久，忽見迎面極遠處出現一輛車，車燈由遠而近，照出一個全暗世界裡的亮點，旋即，來車和我們擦身而過，相會時一陣眩目耀眼，一秒鐘之後立刻又恢復暗黑世界。

奇怪，好奇著路旁怎無人家？白天不覺荒僻，夜晚有人必有燈光，我們試著遠處搜尋，久久終於在林隙中望見遙遠有幽微燈火，難得住有一戶人。但這樣的燈火是如此難得，百分之九十九見的都是獨行的車燈。

這使我們憶起那一趟在台灣中橫路上的驚奇：我們在台中一個小鎮享用下午餐，大約是下午四點鐘，結果誤信了一位路人甲的話，以為兩個小時就可以到太魯閣，一路在無止盡山中苦苦獨行，好不容易後面來了一輛機車，我們立刻一路緊緊尾隨不放，好歹也算有個伴。

而此時在這蘋果路上，完全沒車可追可隨，只能獨自往前，一直走到終於來到一個小鎮才鬆了一口氣。

現代生活中，人們常嘆飽受光害所苦，惱著光害使我們看不到星光，月亮也失色；但那一晚的蘋果路，我們卻走了一回幾乎完全不見光害的地方，久久難忘。加拿大地廣人稀，後來我們有更多的遠遊，處在全黑世界再也不驚怕了。

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