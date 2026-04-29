今年是美國建國兩百五十周年，英國國王查理近日訪美共同慶祝。在一九七六年美國兩百周年，英國女王伊麗莎白也來過美國，當年七月八日，她和丈夫菲利普親王到維吉尼亞 州的夏洛茨維爾（Charlottesville）維吉尼亞大學訪問，她們從校園的核心學術村步行前往維大的地標圓廳，有一萬八千人擠滿了兩旁。我那時是維大的研究生，一早就去搶前排的位子，看她走過全程，可惜那時沒有手機可以照相留念。

我隔壁的一個美國婦人抱了隻彭布羅克威爾斯柯基犬（Pembroke Welsh Corgis），她跟朋友說英女王也有同樣的狗，希望到時候狗大叫兩聲，看女王會不會來拍拍她的狗，那她就有機會跟女王打招呼。當女王走過我們面前時，那狗被那婦人弄得大叫，結果女王聽到後只轉頭看我們一下，笑了笑，沒有停下腳步，繼續往前走，大家都很失望。

中午維州 州長在圓廳招待中飯，由維大學生服務。一個月前大學就公開招人，我以前在中餐館端過盤子，當時又在維大餐廳打零工賺些生活費，所以也去申請了，但沒被接受。後來看到學校報紙的照片，男侍女侍都是白人的俊男美女，當然不要我。

維吉尼亞大學是由美國開國元老湯瑪斯傑佛遜創建的一所公立研究型大學，一向在全美公立大學排名前五名。學術村（Academical Village）是校園的核心，由傑佛遜設計，是聯合國教科文組織世界遺產地，也是美國唯一的大學有此榮譽。維大以英文、生化與法學院著名，我的同學後來個個去藥廠做事。

蒙蒂塞洛（Monticello）曾是傑佛遜的種植園宅邸，始建於一七六八年，歷時四十餘年設計重建，採用法國新古典主義風格。作為一座占地五千英畝的種植園，也是聯合國教科文組織世界遺產地。

蒙蒂塞洛在一個山頂上，傑佛遜從宅邸可以俯瞰他蓋的大學。他又蓋了個特別保冷的地下室，到冬末去附近湖裡切大塊的冰，存在地下室，可以一直到六月都還有冰可用。英國女王當天午餐後就去參觀，然後飛往波士頓，半天的停留給大家一個美好的回憶。