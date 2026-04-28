留在法拉盛的人(下)

趙女士當年是上海來的中文教師，她丈夫開小店，她負責照顧孩子和社區裡的老人。最初，她每周只敢去圖書館借兩本中文書，幾乎沒有機會和同齡人交流。退休 後，她活躍在社區，組織讀書會、教孩子中文寫作，也帶著孫子走在街上看人流。她說：「法拉盛 變大了、熱鬧了，但我發現，我也必須變大一點，才能不被落下。」她的眼睛裡有溫柔，也有清醒的堅韌。

老移民 的生活，總在適應與被適應之間搖擺，他們適應了城市的快節奏，也在默默保持自己的步伐。街角的便利店、滿街的中文廣告，是城市對他們的迎合，也是提醒：你已不再是唯一的聲音。街道上人流不斷，新的移民、新的商機、新的文化習慣都湧入，他們熟悉的社區感被放大，也被稀釋。

夜晚的法拉盛燈火通明，街頭依舊熙攘，老移民的身影散落在各個角落，他們可能站在餐館櫃台後，也可能在街邊雜貨鋪整理貨架。人潮洶湧，商機湧動，但他們有自己的節奏，一種沉靜的堅持，生活不再容易，卻也有了更多選擇。二十多年的變化，教會他們一個道理：真正的力量，不在搶占第一步，而在長久地活在屬於自己的位置上。

走在街頭，你會看到他們安靜、堅定、默默維持著自己的生活節奏，他們沒有成為傳奇，也沒有跌入失敗，只是把一生交給了一種穩穩當當的過法。歷史很少為這樣的人寫下章節，但一座城市真正的重量，往往落在他們肩上。說到底，也許真正困難的不是向上，而是幾十年始終不倒，他們做到了這一點。至於值不值得，恐怕連他們自己，也沒有認真算過。