春節回老家，忽然因事急需現金，我就跟街上小店老闆商量，手機掃碼給他一千元（人民幣，下同），由他給我現金，加點手續費都行；可他說，現在掃碼付錢多，他一時也拿不出這麼多錢。想想，我身上有銀行卡，就跑幾里路去信用社（已改名農村商業銀行）取吧。

銀行門口有幾個人在曬太陽，我取錢出來時，一個瘦小的老人站起來，盯著我開口了：「是你？叫憲、憲鴻，回家啦。好多年沒見了。」我沒認出他是誰，就笑了笑，不置可否地嗯嗯兩聲。他說：「你想不起來啦？」接著轉身對那幾個老人說：「那年我剛招工到信用社，有一次，主任多付給他十塊錢，他當天就拿來還了。好人呢！」我都忘記了此事，他這麼一說，我愣了一下，往事才慢慢在頭腦裡顯現。

是一九七五年吧，幾月份記不清楚了，反正是青黃不接的日子，上級下發了一批救濟糧，每人三十斤——是毛糧，購米打七折，購玉米打九折，購山芋乾不打折。生產隊和大隊會計趕快行動，收集每家的購糧證，填寫後交公社報區裡審批。增加的糧食指標下來了，許多人家在驚喜之餘可又發愁起來，買糧要錢啊！

隊長算是明事理、關心社員的，他聽到許多反映後，把會計和兼任出納的我找去，說除了幾家超支戶，每人預支三塊錢，造表下發。那天午後，我跑去信用社，領來五百多塊錢。已經兩點鐘了，社員們早已上工，我就把表格和錢用個布包裝著，塞在內衣裡，直接去了插秧的田間。

隊長明白我來發鈔票的，就在快收工時，讓大家一個個排隊領錢。眾目睽睽之下，大多數人家都有家主前來，有秩序地一個個蓋章或簽字，我當面一張一張數錢，人家在衣服上一遍遍地擦手，覺得乾淨了才接過錢，又數一遍兩遍的，再喜笑顏開地離開。有幾家超支戶不能領錢，我看著他們低頭插秧，面露悲苦，很是同情，但也沒有辦法。

到收工時，在場人員付款完畢，我驚住了，布包裡還剩下四張十塊的鈔票。我清清楚楚，老會計和拖拉機手家還沒領，表格上明明顯示各十五塊，可我手上倒餘下四十塊，怪事，怎麼多出了十塊錢？冷靜一會，我對著走上田塍的社員高喊著：「誰家還沒領預支錢？」幾句之後，有人回頭看看，沒人回應。

見我又喊叫，隊長說：「應該領完了，走，回家。」我叫著：「喂，大家靜一下，剛剛領了鈔票的，再數數，看看錯不錯。」「只有這幾張鈔票。怎麼錯得了？」「沒有許許多多的，不可能搞錯。」「沒有，不錯的。」領到鈔票的人一個接一個回答，開始回家了。

是的，應該錯不了，這裡許多人盯著，哪個會錯呢？我從村東頭進村，先去老會計家，再去拖拉機手家，把兩家的預支錢給付了，可袋裡還有十塊錢，這不像是張花花紙，倒像一塊炭火一樣，燙著我的腰部，燙進了心裡。

毫無疑問，是信用社的老八爺搞錯了，搞錯就要賠的，他一個月的工資三十塊上下，十塊就是三分之一，下班前會軋帳的，要發現少了十塊，肯定焦急。我立刻就朝村南的公社信用社跑去。

那時的信用社在我村一間平房裡，有兩個工作人員，都是男的。一個五十多歲，矮而胖，人們叫他老八，年輕的尊稱老八爺，他姓吳；另一個年輕人瘦瘦的，人們叫他小汪，據說信用社遷到公社所在地的村莊後，他找了這裡的一個姑娘，做了上門女婿。我兼任生產隊出納，常來這裡，算是熟悉的。

當時跑到信用社，門開著，裡面昏暗，已經點著了美孚燈。我叫他們兩句，老八爺望望，沒應答，仍舊低頭數鈔票。小汪則說，這麼晚了，已經下班，有事明天再來。我一腔熱情跑來，見他們一臉愁容，態度不冷不熱，趕忙說午後我來取款，鈔票給錯了。

不等我說完，老八爺沒好氣地說：「你來湊什麼熱鬧，我們忙著，趕快出去。」他原是和善的人，怎麼發火了？見我很驚訝的樣子，小汪說道：「離開櫃檯，出了這個門概不負責，走吧，走吧，不要影響我們查帳。」

望著他們一個繼續數鈔票，一個接著看帳本打算盤，我明白他們是現金和帳目不相符了，趕忙說道：「你們是不是少了十塊錢？」老八爺瞪了我一眼，沒有聲響。小汪奇怪地問道：「是啊，你怎麼知道？」我笑了，把十塊錢遞上，「在這兒，多給我了。」

老八爺一驚，張大嘴巴，馬上跑出櫃檯外，抓住我的手「謝謝、謝謝」說個不停，又轉身對小汪說：「這事要是他自己不講，沒人知道的，表明他人好，你寫篇廣播稿，表揚表揚他。」我馬上搖著手：「這是應該的，不要寫廣播稿。」我邊說話，邊轉身走了。

五十年後，在縣農商行這個支行的樓房門口，見我怔怔地站著，小汪，不，早已經是老汪了，他笑著問我：「想起來了吧？」我點點頭，嘴上說道：「也沒什麼，十塊錢，小事。」

其實，那時的十塊錢，還是很值錢的。我們生產隊的工分值是一個工三角錢，這還算好的，有的生產隊只有兩角多，甚至有的文字材料上說條件更差的只有一角多，還是十分一個工啊，如果不是壯勞力，一天不到十分。就算我們隊裡，十塊錢也相當於我一個月勞動的收入。

不過，那次多出十塊錢，我沒有絲毫猶豫，主動拿去退還了。那時的教育，我們從小就知道要做好人好事，要拾金不昧，信用社多給的鈔票，我怎麼能要？而現在經人家提起，回憶起此事，我的心裡湧起的是一股坦然而又自豪的情感。