最近二兒子在整理老宅儲藏室的時候，無意中翻出我上世紀五○年代小學六年的成績冊，驚奇地發現在一九五三年的成績冊上，有我父親的親筆簽名（見圖）。頓時，父親的音容笑貌立刻浮現在我的眼前，彷彿看到了父親的身影。

父親郭琪珩一九一三年出生在河南 省滑縣，少年時家境富足，是大戶人家出身。但是富足的家境敗落在爺爺手中，至使他十三、四歲就離開老家，獨自一人到開封闖蕩。勤勞樸實的父親以自強不息的精神，在開封闖出了一片天地，年輕時在開封市電燈公司謀得了一份不錯的工作，一九三六年和母親結婚，一九三七年我姊姊出生，一家人過著溫馨幸福的生活。

但是天有不測風雲，一九三八年六月，侵華日軍占領了開封，父親的生活發生了巨大改變。有一天，正在上班的父親突然被日本 憲兵隊抓走，他們懷疑父親是共產黨 ，把父親關在日本憲兵隊裡長達半年之久。父親在監獄裡受盡酷刑、九死一生，出獄後骨瘦如柴，精神恍惚，不辨東西，從此失去了穩定的工作，幸福安逸的小康生活也陷入了困境。

為了生計，父親不得不四處找工掙錢，在烈日炎炎酷暑難耐的夏天，他曾經到鄉下去割草（牲口飼料）賣錢；在寒冷的冬季，他冒著嚴寒到印刷廠上夜班搖機器，從事一些重體力勞動，日子過得非常困苦艱難。

一九四三年我的出生，給父親帶來了一些歡樂，他對我們姊妹倆疼愛有加。我四、五歲的時候，父親到鄉下割草經常把我帶在身邊，我清楚記得父親低著頭割草，還時不時抬頭看一下正在河灘上抓蜻蜓、撲蝴蝶的我，他還用柳條編成帽子戴在我的頭上遮陽。回家的路上，父親捨不得讓我走路，不顧自己的辛勞，讓我坐在裝滿青草的架子車上，而他艱難地拉著滿滿一車青草，送往有牲口的人家換取微薄的報酬。

父親在印刷廠經常上夜班，每天下班回到家，總是先走到床頭看一下還在睡夢中的我，端詳著熟睡的女兒，在父親心中，女兒是全世界最漂亮最可愛的天使。他不顧自己的勞累，總是等我起床後一家四口一起吃早飯，等我上學以後才肯去休息。我對父親身上那股印刷廠的特殊油墨味道，至今記憶猶新。

父親勤勞善良，性格樂觀豁達，生活中的坎坷和磨難沒有壓垮他，他總是抬頭挺胸勇敢面對生活。父親平常對我的學習非常重視，我有不懂的問題向父親請教，他總是不厭其煩耐心解答。從我上小學起，每到期終都會認真觀看我的成績冊。

一九五三年那本成績冊裡邊，父親還親自簽名與老師溝通。在家長意見調查表中，學生假期學習生活狀況一欄，父親用毛筆小楷寫下「在放假期每天習字習算術」；在家長對學校意見欄中，寫的是「感激無限沒意見」；在簽名欄中工工整整簽下了自己的名字「郭琪珩」，並蓋上了自己的印章。看到父親的字跡，我不由得熱淚盈眶、淚灑衣襟，彷彿感受到了父親就在身旁輔導我學習……。

我在校期間，父親每次看到我學習有進步，得到老師的表揚，就非常高興，還把我得到的獎狀都貼在牆上。一九五八年我被學校推薦參加河南省首屆航空夏令營，父親知道我是全校近千名學生中唯一被選中的，感到非常榮幸和自豪。在夏令營期間，父親曾經給第一次出遠門的我寫信，交代我要遵守紀律、注意安全等等，給父親的回信我保留至今。（上）