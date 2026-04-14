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指路煤油燈

邁克
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我讀初中時，居住的村莊距離學校有二里多路，所以不能住校，只能走讀，上晚自習就成了很大的難題。山村的土路坎坷不平，每當晚飯後，就提著一盞煤油燈磕磕絆絆，約上近處的鄰家同學結伴而行。那淡淡的煤油氣味，搖搖晃晃的燈影，攜手並肩的同窗情誼，六十多年過去，至今難忘。

那時生活拮据，捨不得買煤油，月朗星稀的日子捨不得用它，只在「月黑風高夜」才讓它照亮求學路。而這樣的時刻，母親都是目送我們遠去才關上房門；而遠遠看到如豆的燈光，依著門框的慈母知道是歸途中的讀書郎，才放下那顆懸著的心。那盞燈見證了母子深情。

那時跟著「沾光」的同學提出分擔煤油錢，被家母婉拒了，煤油燈也照亮了慈母那博愛的情懷。

當年它就掛在我家顯眼的地方，成了我家一個寶物，直到我進城讀高中，這盞燈才算完成歷史使命。它像激勵我闖過激流險灘的航標燈，一直亮在我奮進的路上。哪怕讀了大學、結婚生子，乃至多次搬家，我還一直保留著這盞煤油燈（見圖），很少用它，所以它也得以永保青春一個多甲子，我的兒孫輩都不知道它為何物。

它是我家變遷的縮影，它照亮我記憶中的諸多往事，並不斷鞭策我珍惜餘生，砥礪前行。

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