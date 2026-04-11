在美國西雅圖 的舊日夥伴相約聚會於唐人街茶樓，期間由引起熱議的網路平台遊戲，說起了童年時代的民間遊戲。猶記得上世紀六、七○年代，各種因素，城鄉的文化娛樂欠缺，幸得一些流傳鄉村的各種各樣民間遊戲，陪伴小夥伴們走向成長。

其一，甩瓦片。這是廣東嶺南沿海鄉村遊戲，在鄉下，隨手拾一塊瓦片甩向水塘水面，實在上 「甩」字不妥當，用「掠」字表達準確些，只能說是約定俗成了吧。

拾到的瓦片最好平整光滑，甩時大拇指與食指掂著瓦片，中指托住瓦片底部，也不能說甩就立即甩出去。彎下腰蹲馬步，使勁將掂著的瓦片對著水塘水面掠出。力度把握均勻，瓦片可滑出三、四十米遠，否則幾米就會沉沒水底。

廣州知青阿威年齡比我們大不了多少，小夥伴叫他「阿威哥」。在城市長大的阿威哥，早出晚歸與村人挑大糞去田間，辛苦可想而知。阿威哥性格倔強，他常掛在嘴角的話：「鍛鍊鍛鍊，強身健體。」天氣寒冷，他下地回來用涼水洗澡，見他兩肩腫紅近乎瘀黑，他樂哈哈不當回事。

某年大年初一，阿威哥找村中幾個小夥伴，說要甩瓦片比賽，誰贏了，獎勵鋼筆、筆記本。各人自備三塊瓦片，聚在水塘東端，掠出最遠者，就是勝利者。小夥伴不甘示弱運足氣力甩瓦片，一個小夥伴心急緊張，跟隨瓦片摔進水塘成了落湯雞。我奪得亞軍，阿威哥獎勵的筆記本，如今封皮內頁發黃，我仍好好保留著。

其二，鬥彈弓。小夥伴自小大多學會做彈弓，爬上樹尋找比較堅硬的V字型樹杈，用刀劈下或用鋸子鋸下，去掉樹皮；再拿指頭大小的皮革（用以包裹彈出的石子），與一長條彈力牛筋（橡皮筋），彈力牛筋穿過皮革，連接一起緊綁在V字型的樹杈兩端，彈弓算是做好了。

一有空，小夥伴們拿彈弓走近半面山坡的大樹下擊打樹上的鳥兒，驚得鳥群撲撲亂飛。小荷姐姐走過來，她與阿威哥都是廣州知青。小荷姐長得秀氣，日曬雨淋，臉頰紅紅的。她放下鋤頭說：「你們不能傷害鳥。」她說，要愛護動物，鳥也有家等。小夥伴們聽她講得有理，把她說的話裝進心裡。

過幾天，小荷姐拾來一堆空酒瓶，拿到水塘邊齊齊整整排列，讓小夥伴拿彈弓打酒瓶。小夥伴們再不會拿彈弓打鳥，泊在大樹的大小鳥，一如往日啁啾。我那把彈弓扔在老屋的角落，最後不見了蹤影。

其三，戲水仗。廣東嶺南許多村子有自然形成或人工開挖的水塘，水塘寬度不講究，村子有多長，水塘有多長。

孩子們沿水塘邊戲水仗，有大人看護，比較安全。

戲水仗不限人數，分成兩組，「武器」是鋸下的一截毛竹。先在封閉的竹節中間位置，鑿個細小出水口；再用布條將長棍子包裹嚴實，作為拉手塞進竹筒內；將竹筒伸入水塘，往上一拉棍子，將塘水滿滿吸入竹筒。要想噴水，往前一推棍子，內面的水直噴而出。沒有竹筒的孩子，只能在家裡搬來塑料盆與有竹筒的孩子「戲水仗」，吃虧大了。

小夥伴阿能的爸爸是篾匠，做的竹筒很精良。但阿能沒隨父親學篾匠，大學畢業做老師。想想「水竹筒」為小夥伴戲水仗增加樂趣，經久毋忘。

其四，鬥蟋蟀。夏季，鄉村田野蛙叫蟲鳴，小夥伴扛起鋤頭來到山坡，一步一步靠近亂草簇，對著窟窿鋤下，再蹲下圍住竄出的蟋蟀，蟋蟀無處可逃。同去十個人，齊心合力捕捉十隻蟋蟀才回家。

當天晚上，小夥伴們各自用火柴盒裝著蟋蟀聚集祠堂，藉著朦朧燈火，先將兩隻蟋蟀放在陶瓷盆爭鬥。贏了的蟋蟀與另一隻蟋蟀繼續鬥，直至剩下兩隻蟋蟀，第二天再決勝負。次日，小夥伴又再圍攏陶瓷盆前。兩隻蟋蟀，可謂「生死之戰」，我撞你頂，吱吱亂叫，贏的一方，趾高氣揚；輸的一頭，垂頭喪氣。

小夥伴阿盛餵養的蟋蟀最厲害，由他爺爺捕捉的。蟋蟀身子黑色，仿若透出一層光，與其他蟋蟀爭鬥無往不勝。某天爺爺說該讓蟋蟀回家了，阿盛起先捨不得，最後聽話同意了。（上）