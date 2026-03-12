童年的遊樂時光(下)

一年四季裡，大家玩的項目會經常更新，我們便也隨俗跟著去瘋那一陣一陣的流行。此外，我們有永遠玩不完的遊戲花樣，尤其愛在大自然環境中發掘新鮮事物：捕捉了蜜蜂、蝴蝶和蜻蜓，再將這些可憐的小傢伙做成標本。此外，我們還會養螞蟻，查看鳥窩裡的雛鳥，學猴子一般爬樹摘果子，日子過得好不愜意。

當台灣的棒球運動開始流行時，人們對棒球的熱情方興未艾。我們從當時最著名的台視棒球主播盛竹如的報導解說裡，學懂了各種棒球規則和術語，一下課，大家都跑到操場上，拿著從破桌椅拆卸下來的木板練習打棒球，我們也在頻頻「揮棒落空」和「三振出局」裡提升對棒球的素養。

在成長的過程裡，許多男生都自然地喜歡刀槍弓箭等可以展示俠義精神的武器，我在家中收藏了一些簡陋的竹鞭、木頭刀劍與飛鏢。不過，礙於校規，我們不敢帶任何利器進校，害怕被學校師長禁止或沒收。

於是，我與玩伴們模擬中國傳說中的祿神送子張仙，學習用彈弓打鳥，不料那蹩腳的功夫，卻打破別人家的玻璃窗，我們才意識到某些玩具的破壞力很強，且具有危險性。我們退而求其次，改玩射橡皮筋，我因此練就了十步之外能穿楊打蒼蠅的本事。

在那生活艱困的時代，爆竹工廠的代工為許多家庭提供了賺取額外收入的機會。我們幾個熊孩子趁著隨大人們進出爆竹工廠的時候，悄悄走私出許多散裝的鞭炮，之後邀集了一幫小朋友來玩爆竹。

我們擔心燃放鞭炮的噪音會引起大人們的注意，因此改變了玩法。先將鞭炮逐一撕開，倒出其中的火藥，然後點火燃燒，在入夜時刻，刺眼的火球噴發出亮麗的煙花，展現了無與倫比的威力。我們玩得過癮卻疏忽了安全，結果火藥燒破了同伴的褲管，還燒掉鄰家小朋友的一邊眉毛。大人們罵我們這一群是調皮且不知天高地厚的小壞蛋，還擔心我們會不小心把房屋給燒了。

遊戲的種種經驗，讓我體會到遊玩時不僅要鬥快狠準，還要有智謀。每逢年節，在公園裡，常見到一個胖胖的中年大叔提供「竹圈套陶瓷玩具」的遊戲，花五毛錢換三個巴掌大小的竹圈，去投套那稀疏擺放在地上的玩具。我注意到距離較遠的玩具愈大愈值錢，也愈具有挑戰性。我看著同伴們一個個擲出竹圈，全都落空，我也嘗試了幾回，都沒有半點收穫，這猶如新兵去打一場毫無準備的仗，戰敗的機率十之八九。

這遊戲雖有很強的挑戰性，但貿然前來嘗試的人卻趨之若鶩。當下，我做出了決定，花一塊錢換了六個竹圈，趁著人多且沒人注意時，將竹圈藏在衣服內，帶回家中，此後，便常將樹枝插立在地上練習投擲，直到能精準出手，百發百中為止。

隔年，我帶著一年前所換來的竹圈重新上陣，此次我有備而來，彈無虛發，抱回許多大玩具，周遭的人都很羨慕我。相信胖大叔一定很好奇我是如何練就這身本領，但也只能望著我興嘆。

酷愛狂野遊戲的我也有過比較文靜的時刻。我小時候頗受同輩朋友歡迎，因為那時課外讀物稀缺，而我每天都會按時聽收音機裡的說書節目，如西遊記、岳飛傳等，然後去給其他小朋友們講故事，有些人物情節記不清，便瞎編一段來自圓其說，小朋友們都甚為捧場，聽得津津有味。

兒時年少輕狂，覺得自己會永遠年輕，堅持縱然要長大變老，也要能活到老，玩到老。然而，我也曾獨自一人，找不到玩伴，只能仰望天空浮雲，以消解那落寞的孤單。原來，人是需要有友情陪伴和滋潤，才能讓生活豐富多采，使心中得到滿足和快樂。

過去了一甲子，當年的老友玩伴們都早已各奔東西，失去聯繫，只能將昔日童年往事的點點滴滴付諸文字，常駐心頭。回憶起來，彷彿還能聽見玩伴們此起彼伏的歡笑聲。