那天早晨走路時突然飄起細雨，忙中忘了帶傘，返回車上拿傘的時候，腦中閃過當年在台灣政治大學念書的時候，經常有地形雨，白天早上天氣都正常，到了下午四時要上法文課前，就一陣雷雨，閃避不及趕快到政大校外門邊的店鋪買傘。每學期下來都是這樣，家中堆了好多支臨時買的傘，也是有趣的回憶之一。

另外政大校門口當年有個麵包鋪，每到下午三時多麵包出爐，香氣四溢，惹得我們這一群節食的死黨在上法文課之間，天人交戰，常常耐不住去買了剛出爐的起司麵包，香脆好吃得不得了，這也鮮活在我記憶中。

現在同學分散在世界各地，我在加州，好友阿斐在紐約，另一好友在舊金山，有的在台北。想到當年無憂無慮，既想節食又去買熱量最高的麵包，這種年輕隨興的日子已經回不去了。

想起當年台大外文系主任顏元叔在政大開的課，英國文學史是一本比磚塊還厚的書，顏教授上課時候，隨手翻到哪首詩，談作者，解釋意境，說得很快，大家急著埋頭作筆記，就怕漏掉什麼。考前大家很緊張，當時我大二，班上還有大四回來補修的學長學姐們，因為這一門課考不及格就不要想畢業。

每到考前當天，我會提早到好友王伊家，她住在學校門口的出租公寓裡頭，兩個人彼此一問一答，希望在一千四百多首英詩內提醒重點。顏教授考題非常具有挑戰性，他會從英詩當中截取幾句，然後問你作者是誰？詩名叫什麼？或者是他反過來問你某些作者代表作。我們那時候考得真是焦頭爛額，可是現在回想起來，也是一個頗有戰鬥力的回憶。

也修過系主任余光中的翻譯及寫作課，學到翻譯以信、雅、達為主。每次上課，余教授會選一篇文章，全班輪流一人一句，老師叫到誰，誰就接下來翻譯一句，這也列入學期考試的評鑑之一。我大學三年級的時候，余教授去香港中文大學任教，系主任也換了呂俊甫。

當年政大常常淹水，每次颱風就淹，颱風過後我們就有幾天可以放假。因教室地形低，淹水後要整理，沒有教室就不必上課，大家都好開心。

近期回政大幾次，醉夢溪畔已經興建了很多校舍，早已不是當年的模樣，而且興建了網球場，還有新建的圖書館，校園內還有校車。校外現在也有多輛直達的交通車，比起當年我從師大附中到政大上課，每天早上六時半出門，還需要轉三趟車，覺得現在的學弟妹們真是幸福。

印象最深的是大二那年，我們西方語言文學系舉辦了西洋流行音樂會「西語之夜」，台上都是我們班上的香港僑生們精心表演。還記當時非常流行「敲三下」（Knock Three Times），好像仍在耳邊，但是幾個表演的同學在最近幾年陸續都奉主召了。

想想人生就是這樣，年輕過，歡笑過，糊塗過，現在比以前看得清楚，往事在腦中歷歷鮮明，猶如昨日。咀嚼過去，展望將來，把握現在，過好每一天，每一天都是我生命中最年輕的一天，一定要過得更精采，不留遺憾。