年華向晚，心有花開(下)

去年初，表嫂不慎跌倒，傷及腰部與脊椎，最終導致下半身癱瘓，此後併發症 頻發，反覆感染，醫院幾乎成了她生活的一部分。表哥在病房與家之間來回奔波，年邁的身體早已疲憊不堪，卻始終沒有退縮。多年相濡以沫的夫妻，在這時更是彼此唯一的依靠，只要表哥在，她便安心。表嫂不願住進康復醫院，她更希望留在自己的家中，那樣心裡踏實而親切些。

房間裡很安靜，儀器偶爾發出輕微的聲響，窗外的天空依舊明亮，遠處的車流無聲移動。儘管表嫂失去了行動能力和吞嚥功能，進食需經胃部造口輸入流質食物，小便需長期插管，她仍努力保持樂觀。她惦念著家人、孩子和孫輩，每一次電話問候，都會讓她的目光亮起來，溫暖而感激。

我們前去探望時，她躺在可調節高度的醫用病床上，床頭微微抬高，既能看窗外的風景，也能看看電視。她緩緩轉頭，伸出那雙白皙、細膩卻已纖薄的手，與我們相握，輕聲說：「你們這麼遠來看我，開車太辛苦了。路途遠，以後不要來了。」那一刻，我的淚水幾乎奪眶而出，只能強忍著，不願讓悲傷在這溫暖的屋子裡蔓延。

望著她，我的思緒忽然被拉回到五十三年前。那是文革期間，我還只是個青少年，父親被遣送到富源的高寒山區，既沒了住房，也沒有工資；母親被下放到工廠勞動，收入微薄。為了減輕母親的負擔，我和小哥早早參加了工作。我們暫住在奶奶留下的老房子裡，有一個小院、三間房和一間廚房。

那些年，時代的風向裹挾著每一個家庭，個人的命運被放進更大的洪流之中，起伏沉浮，身不由己。表哥被下放到雲南宜良，因病無法回上海，表嫂便從上海趕來照顧他。後來，他們回到昆明，與我們同住。

表哥養病，表嫂陪伴在側。她身材高䠷，衣著得體，短髮俐落而優雅，舉手投足間透著上海女子特有的氣質。周末，我們常坐在一起聊天，漸漸熟絡。她教我用舊報紙裁剪衣服褲子，教我照相，夜晚，我們把一間屋子當作暗房，哥哥用木板做了個暗盒，我們一起洗印照片。那些原本艱難而單調的日子，被她變成了學習與成長的時光。

從那時起，我愛上了縫紉機，也愛上了暗房操作照片，這些興趣，一直延續至今。

文革結束以後，我們先後來到美國，各自打拚忙碌，卻始終保持著聯繫。如今，表嫂躺在病床上，我站在她的床前，心中百感交集。

人生走到後面，才漸漸明白，所謂成就，並不只在遠行與擁有；更多時候，它體現在如何陪伴、如何堅持，以及在失去能力之後，是否仍保有尊嚴與溫度。那些被歲月磨過的人，若還能彼此牽掛，便已是時間最溫柔的饋贈。

青絲白髮一瞬間，年華老去向誰言。春風若有憐花意，可否許我再少年。（下）