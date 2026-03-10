我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

年華向晚，心有花開(下)

鄭至燕
聽新聞
test
0:00 /0:00

去年初，表嫂不慎跌倒，傷及腰部與脊椎，最終導致下半身癱瘓，此後併發症頻發，反覆感染，醫院幾乎成了她生活的一部分。表哥在病房與家之間來回奔波，年邁的身體早已疲憊不堪，卻始終沒有退縮。多年相濡以沫的夫妻，在這時更是彼此唯一的依靠，只要表哥在，她便安心。表嫂不願住進康復醫院，她更希望留在自己的家中，那樣心裡踏實而親切些。

房間裡很安靜，儀器偶爾發出輕微的聲響，窗外的天空依舊明亮，遠處的車流無聲移動。儘管表嫂失去了行動能力和吞嚥功能，進食需經胃部造口輸入流質食物，小便需長期插管，她仍努力保持樂觀。她惦念著家人、孩子和孫輩，每一次電話問候，都會讓她的目光亮起來，溫暖而感激。

我們前去探望時，她躺在可調節高度的醫用病床上，床頭微微抬高，既能看窗外的風景，也能看看電視。她緩緩轉頭，伸出那雙白皙、細膩卻已纖薄的手，與我們相握，輕聲說：「你們這麼遠來看我，開車太辛苦了。路途遠，以後不要來了。」那一刻，我的淚水幾乎奪眶而出，只能強忍著，不願讓悲傷在這溫暖的屋子裡蔓延。

望著她，我的思緒忽然被拉回到五十三年前。那是文革期間，我還只是個青少年，父親被遣送到富源的高寒山區，既沒了住房，也沒有工資；母親被下放到工廠勞動，收入微薄。為了減輕母親的負擔，我和小哥早早參加了工作。我們暫住在奶奶留下的老房子裡，有一個小院、三間房和一間廚房。

那些年，時代的風向裹挾著每一個家庭，個人的命運被放進更大的洪流之中，起伏沉浮，身不由己。表哥被下放到雲南宜良，因病無法回上海，表嫂便從上海趕來照顧他。後來，他們回到昆明，與我們同住。

表哥養病，表嫂陪伴在側。她身材高䠷，衣著得體，短髮俐落而優雅，舉手投足間透著上海女子特有的氣質。周末，我們常坐在一起聊天，漸漸熟絡。她教我用舊報紙裁剪衣服褲子，教我照相，夜晚，我們把一間屋子當作暗房，哥哥用木板做了個暗盒，我們一起洗印照片。那些原本艱難而單調的日子，被她變成了學習與成長的時光。

從那時起，我愛上了縫紉機，也愛上了暗房操作照片，這些興趣，一直延續至今。

文革結束以後，我們先後來到美國，各自打拚忙碌，卻始終保持著聯繫。如今，表嫂躺在病床上，我站在她的床前，心中百感交集。

人生走到後面，才漸漸明白，所謂成就，並不只在遠行與擁有；更多時候，它體現在如何陪伴、如何堅持，以及在失去能力之後，是否仍保有尊嚴與溫度。那些被歲月磨過的人，若還能彼此牽掛，便已是時間最溫柔的饋贈。

青絲白髮一瞬間，年華老去向誰言。春風若有憐花意，可否許我再少年。（下）

世報陪您半世紀

併發症

上一則

游泳比賽

下一則

沒有小新聞 只有小記者

延伸閱讀

恩惠比天長

恩惠比天長
窄屋（一一）

窄屋（一一）
河岸（二）

河岸（二）
三十載的溫暖相伴

三十載的溫暖相伴

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」