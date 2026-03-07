棲息地（Habitat），也有人稱仁人家園（Habitat for humanity），這是一個全球性的非營利組織，旨在透過建造、重建或修復房屋，來改善貧困家庭的居住條件，幫助弱勢家庭獲得安全、可負擔的住所，實現人人都有安居之所的願景。

申請仁人家園的服務或住房，取決於申請者所在的地區及需求，主要針對低收入人士或是有特殊需求的家庭、長者，多數需要透過社工的轉介，提供免費的居家改裝服務。

奧馬哈 （Omaha）的仁人家園成立於一九八四年，我當年服務的銀行也支援這個慈善機構，平時由大家捐款贊助。在一九九八年時，有一戶人家急需住所，仁人家園一時人手短缺，公司發布消息徵召志工協助，有意者可向人事處登記，日期定在下個周六早上八時到十二時。

關於這個活動，除了我和ATM部門的韓裔Aaron之外，另外四人來自房貸和信貸部門，總共六人。為了這個工作我做了萬全準備，安全帽、工程用圍兜、榔頭、鉗子、靴子、釘子等，全副武裝，整裝待發，先生看我煞有介事，問我這是去做志工，還是準備把這個當職業了？我不理會他的取笑，還是很認真地打理一切。

周六早上七時三十分，先生開車將我送到了預定地點，仁人家園的工作人員已經在此等候，同事們也陸續到達。房貸部門的Annie問我：「看妳這身打扮，妳是來做志工還是準備兼職做裝修工？」原來公司也安排了人手來此，照相留念，同事們取笑說我是故意擺拍。

這是一所木造的新房子，土地由政府提供，建材由建商提供，基本框架已完成，現在需裝四壁、門窗、屋頂，屋頂的材料是瀝青瓦，雖然不是很重，可是我還是搬不動。

我看到Aaron在屋頂上來回走動，幫忙工作人員打下手，好像並不困難，我想我應該也可以勝任。我順著樓梯爬上屋頂，剛一站起來就感覺頭重腳輕、頭暈目眩，試了三次，根本站不起來，才發現原來我恐高。結果不但沒有幫上忙，反而麻煩兩名工作人員一前一後、手忙腳亂把我扶下來，信貸部門的一名同事幫我倒了一杯水，讓我在旁邊坐下休息，Annie笑我「真是愈幫愈忙」。

我想搭建屋頂不行，幫忙安裝四周的牆板應該還可以吧。工作人員教我先如何測量尺寸、使用電鋸，電鋸並不重，可是卻震得我整個手臂發麻，握不住。至於釘木板的工作，因為手抖得厲害，瞄不準釘子，好幾次險些砸到手，旁邊仁人家園的工作人員面露難色地拜託我放棄。看到大家都在忙，只有我無所事事，心中很懊惱。

十二時大家準備收工，下午另一家公司的志工會前來接手。仁人家園的工作人員前來和我們握手道謝，還特別鼓勵我別氣惱，志工工作最重要的，是那一份助人的心意。

回家的路上，和老公抱怨今天「自不量力、一事無成、徒留笑柄」，老公笑著安慰我：「這段經歷很難得，這不就值得了嗎？」這是第一次，也是唯一一次擔任仁人家園志工，我沒有立下汗馬功勞，失敗告終，不過此後每年都會收到他們的捐款通知，讓我可以聊表心意，這也算是對我的一種安慰吧。