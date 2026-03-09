農村實行集體化的人民公社制度期間，每家都有幾分自留地，自己決定種什麼不種什麼。我們知青插隊一年後，也享受了一樣的待遇，分到了自留地。

自留地是有了，但負擔和責任也有了。人家的自留地裡都長了綠油油的蔬菜和莊稼，我們如果讓自留地丟了荒，面子上不好看不說，還會被其他農民譴責，把自留地收回去也說不定的。

要把自留地種好，首先得保證肥料充足。農民家都有自家的廁所和豬圈，我們知青集體戶既沒有廁所，也不餵豬，所以肥料來源就成了一個大問題。

農民家的廁所大都非常簡陋， 用玉米桿隨便搭起來成為一個錐形的遮擋，裡面挖個坑，坑上搭幾根樹枝，就是廁所了。哪一家農民如果講究些，而且家境殷實，建了四面是牆，頂上有瓦，坑上是木板的廁所，那就算豪華五星級的了。

我們沒有廁所，要方便就只能到其他農戶家的廁所，首選當然是私密和乾淨一些的。但是大清早的，廁所很忙，剛走到門口，就聽到了急促的乾咳聲，那就只能隨便就近找一個解決問題，也顧不得那廁所的骯髒和暴露了。

有些對知青關切的農民，就當起了我們的生活導師，要我們在屋後的空地上挖一個坑，建一個廁所。但我們半是懈怠，半是嫌廁所離住處太近，臭氣擾人，就沒有把廁所建起來。

沒有廁所，又沒有豬圈，還可以用化肥。但是，化肥那時還是稀缺産品，除了集體可以有點定量供應，私人大抵買不到的。

在農民的幫助下，我們從人家豬圈裡獲得了一些豬糞，跟油菜籽混合後，播種到了地裡。那年風調雨順，油菜苗長勢喜人，到了四月，油菜花盛開，不久就有了沉甸甸的果實。喜孜孜收了油菜籽，一秤，竟然有五十多斤，拿到榨油坊去，打了九斤七兩油，幾個月的食油就有了保證。

接下來是大季，我們選擇了種玉米，玉米苗慢慢長起來，但葉子蒼黃，跟相鄰地裡長得茁壯的玉米形成了刺眼的對比。有一天，我在地裡薅地，鏟除那些跟玉米苗爭奪養料的野草，聽到有人招呼，就抬起頭來，見是農業學大寨工作隊的一個幹部，就跟他聊起來，哀嘆玉米長得不好，因為找不到肥料。

他聽了後，建議找點桐油餅來追肥。過了一會兒，他又回來了，告訴我，他已經跟糧站的人說了，可以特供我們一些桐油餅。我們到糧站買了一麻袋桐油餅，趕緊施到了地裡，玉米就像輸了血一樣，漸漸有了些生機。到了九月，我們終於人生第一次收穫了自己種的玉米。