溷軒和雪隱是古來文人墨客賦予洗手間的雅名，也是家家戶戶必備，天天拜訪的精神堡壘。在歷史的長河中，這個特殊空間有各種風貌，不同文化對其設計和運用各顯神通，五花八門，值得探討一番。

「聞香下馬，知味停車」乃古老東方的美麗傳說，充滿哲思的莞爾話題。中國古代的農村一切從簡，洗手間因其特殊考量，難與居家融合一起，坐落戶外有其必要性，也因此成為「公共場所」，鄰居在此相遇、聊天，趕路的過客「聞香」而來，隨性使用。上個世紀九○年代，我在大陸的鄉下旅遊時有過經驗，還享受主人一碗可口的山東拉麵，印象深刻。

西方世界從有紀錄的米諾斯文明（Minoan civilization）便使用木頭的坐式馬桶，安排在緊鄰房子的戶外，與東方概念相同，不同的是，西方往往建在溪水的引流溝上，失去了「聞香下馬」，招引鄰居、過客的功能罷了。

時間轉換到二十一世紀，這個日思夜想的好伴侶，已經從提供單一功能變成時代寵兒，除了執行上天指派的任務以外，也是小憩、化妝、淨身的空間。為了迎合新任務，柔和燈光、掛畫、冷暖氣、濕度控制、緊急拉鈴，樣樣俱全，連手機置放台都是必備品。

加州聖路易斯歐比斯波（San Luis Obispo）附近的馬丹娜旅店（Madonna Inn）便擁有一座耗資千萬、極盡奢華的盥洗室供遊客欣賞，裡頭誇張的程度令人咋舌，而多金的富人家、皇室成員，對鑲金馬桶、金碧輝煌的盥洗室已經見怪不怪了。

隨著時代變遷，各種新功能更是不斷升級，席捲東亞的免治馬桶，讓人順心解壓，清清爽爽，而有相似概念的坐浴淨身器（bidet）在歐洲行之有年，只是兩種神器在美國倒是不太流行。

除了這些功能性的配備外，把這個現代人重要的生活空間提升到擁有內涵的品味，是新世代的挑戰，尤其是公共場所的盥洗室。

上個世紀的標語「再進一步，點滴入盆」、「請保持優雅坐姿」已經落伍了，勵志文章、健康資訊、令人莞爾的短篇笑話，還有各類商業廣告、歷史要聞，甚至有畫面的即時報導，全都搬進這個空間，眞正達到讓人「小憇溷軒時，瀏覽天下事」。澳門的米高梅（MGM）酒店便是洗手間看電視的範例之一，而我家附近的核桃溪（Walnut Creek）有家運動啤酒屋，從座位到走廊、洗手間布滿電視，好讓顧客不落掉任何精采鏡頭。

當今的洗手間不再是昔日阿蒙，只提供一種服務，潮流使得它必須承擔物質與精神生活、教導人類知識、提供商機、即時稟報世界大事的大責大任。至於聞香下馬部分，也從天然品味升級成各類香水的味道，我甚至聞過貼心撫靈的滷香味，天下之大眞是無奇不有，人類的想像力如天空般無極限。

不久前，在歐洲一個十分現代化的火車站，使用盥洗室還得付款，價格不菲，現金、刷卡、蘋果支付都收，完全數位化。洗手間也可以搖身一變，成了沒有產品的零售商。

人類再怎麼進化，洗手間還是得天天造訪，這段小憩時間在二十一世紀變得十分寶貴，有人在此繼續觀看球賽、完成一筆訂單交易、寫下智慧小語、創作詩句或名滿天下的曲子等等。顯然在心無雜念的環境下更能激發人類潛能，為此，洗手間責無旁貸，提供一個發展人類智能、潛移默化的空間，除了表彰新世紀的生活品質外，也傳承著上天設計的天然資產。