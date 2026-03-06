書桌一角，放著我的幾本工具書（見圖）。我不是一個好讀書的人，只持有最基本的幾本字典，而最舊的一本，是一九五二年在香港 買的「辭源」。

那年我剛從廣州市搬到香港居住，人地生疏，準備夏季開學讀初中三年級。父親託一個同村兄弟替我買一本字典，誰知他沒有買學生字典，而買給我太深奧的「辭源」。單說它的頁數編號就教我頭痛了，因為是用十二支來編頁數的，當時的我真的不識子丑寅卯，後來我才把十二支抄出來，貼在封面上。至於內文的注解用文言文，以我當時的語文程度來說，就更加不方便了。

一九七八年我重返香港旅遊，逛書局買了一本「萬用英文手冊」，內有各行各業的名詞中英文對照，很方便我這個移民 使用。那本手冊放在我書桌四十七年了，很容易就能找到相關的英文單字。

我是在香港受教育的，香港的中學生可說是人手一冊，人人有一本英漢四用辭典，那是由香港世界書局出版的字典；所謂四用，是指求解、作文、文法及辨義。我的那本，移民時也帶到美國來，經過幾十年使用，封面早已脫落，後來又斷成兩疊，漸漸就支離破碎了。

我四弟去世後，弟婦叫我去清理他的書籍，我就把四弟的那本英漢四用辭典帶回家，已經用了很多年。四弟上大學時跟我同住，兩人很親近，所以我使用他的字典時，很容易就會想起他來。

在字典堆中，下層有一本看起來像新書似的，內頁仍是白色，因為我很少碰它。那是一本漢英字典，以前曾經使用過，但自從我換了新手機之後，就使用谷歌的翻譯，從中文找出英文，比查字典方便，怪不得那本漢英字典被我冷落了。我離開講母語的香港已經六十年，在美國的職業是土木工程師，退休 後學寫文章投稿，每每執筆忘字，甚至寫錯字而不自知。不怕大家見笑，我是捧著一本字典來寫文章的，那本字典就是台灣出版的「國語日報字典」。

此外，我還有一個缺點，不識講國語。我是在廣州市出生，而在香港長大的，一向只講廣東話，所以寫文章時，往往把廣東話也寫出來而不自知，我就是憑字典來改正我的用詞的。

在我書桌上的工具書堆中，出奇地有一本「白香詞譜」。我不識得填詞，只是要參考該書後面的附錄「晚翠軒詞韻」，因為我不時喜歡學寫打油詩逗妻，要從「詞韻」去查平仄。我夫妻婚前是高中同班同學，習慣了互相開玩笑，我就愛以打油詩去捉弄她。

例如說，年老後，有一年的結婚周年紀念日，我居然這樣寫道：「一周七日三天吵，四天恩愛不羨仙。」無論是爭吵也好，恩愛也好，我總愛留下詩句為證。記得銀婚紀念時有句：「縱然錯配鴛鴦譜，何妨再鬧廿五年。」轉眼就過了結婚六十二周年，今天我們兩個老人還在「鬧」著呢。