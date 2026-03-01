世人皆知新會崖門宋元古戰場，每天旅遊參觀者絡繹不絕，特別受文人墨客追捧為悲風弄月之地。但對於奇石（見圖），卻鮮為人知，就連很多當地居民也是一問三不知，那是因為奇石位於海軍基地內，非請勿進。

記得我五歲那時，曾在海軍基地內的四姨丈家小住，每天見到大兵們除了操練，就特別愛在沙灘上角鬥，尤其是在那兩塊高聳著的石頭上站著指手畫腳、激動地說我完全聽不明的普通話，大石邊上有些大紅字，我也不太識；但四姨丈也總愛拉我上大石頭，站著看潮漲潮退。

讀一年級時，本厚學校第一次也是唯一一次舉辦愛國主義教育活動，所有少先隊員步行來回二十公里的路，去海軍碼頭參觀。那也是我唯一一次一口氣行那麼長的路，幸好黃偉老師騎自行車巡隊時幫我將剝下的衣物取走，才得以輕鬆前行。

聽完威風凜凜的海軍領導講話後，個個踮起腳等著派發英勇戰士們才能吃到的壓縮餅乾，每人三塊餅，一杯水，這就是我們的午餐；參觀戰艦時，大家更是興奮、激動不已，磨拳擦掌立志長大了要當人民子弟兵來保家衛國。記得有老師指著那兩塊大石頭講了很久，但聲音早就淹沒在小朋友們的吵雜、嬉戲聲中了。

初中讀歷史時，老師講到宋朝滅亡，放下書本問有誰見過奇石，一向優越感滿滿的海軍子弟立馬站起來說，奇石就在海軍基地內，外人不得進入。老師黯然道：其實它也可以說是「恥石」。學識淵博的老師將正史和野史全抖了出來，我們聽得津津有味，直到下一堂課的數學老師站上了講台。

據史書記載，一二七九年崖海大戰慘敗後，丞相陸秀夫就背負著年僅八歲、懷抱玉璽的宋帝昺站在奇石上，義無反顧地縱身躍入海中，山河易主之際，忠良相隨，近十萬人投海殉國，血淚駭浪。元軍統帥張弘范為顯其功，派人在大石上刻上「鎮國大將軍張弘范滅宋於此」十二個大字。

明朝大儒陳白沙來到這裡憑弔，看了張弘范刻在奇石上的這幾個字後異常激憤，就在上面加刻上一個「宋」字，全句就變成了「宋鎮國大將軍張弘范滅宋於此」，形成了有名的「一字碑」，真可謂一字見血，令人拍案叫絕。這一加不要緊，倒是把張弘范「漢人滅宋」的醜惡嘴臉刻在了歷史的恥辱柱上。

於是，當地人都把這塊石頭戲稱為「恥石」，傳到北方後由於語音的原因，就變成了「奇石」。諷刺而又令人更傷感的是，它所在的位置是長樂村，隨著珠璣巷人南遷，兩地間取奇石和長樂各一字為奇樂村。

一九六二年「義勇軍進行曲」作詞者田漢先生題寫「宋少帝與丞相陸秀夫殉國於此」並刻於近岸巨石，石刻在文革時被鏟去，一九七九年修復至今。醒目的紅色大字既是警世，也是在描述此地曾有無數忠臣良將的血和淚。

上次去奇石，是二○○三年受某海軍相邀參觀，豈料那天身體不適，而同行的兩個朋友都是歷史盲，我也只是匆匆拍了兩張照片就回家休息了。

歷史已矣，生者何堪。奇石，留給了我太多的遺憾：首先是未能真正情景交湧地觀賞；其次是身為趙氏皇族後裔的悲憫；最重要的是未能在那石上好好地緬懷四姨丈。

四姨丈姓梁，圓圓的臉上掛著小小的眼睛，總笑咪咪的不多說話，臉色灰黑，總愛用灰黃色的菸紙來捲菸草。我開始認知世界時，就見他穿著整潔的制服，雖不是軍裝，但很高大威武。

我很多次夢迴六歲在肇慶鼎湖山的竹林場景：那是我第一次出遠門，天已開始黑，爸爸和四姨丈都拿著很多東西，還有專門為我治咳的蜂巢。我蹣跚地走在坎坷不平的山路上，顧不了裙子被畫破，小小的我知道，哭和怕，在這荒野裡只會拖慢速度。

當我最愛的涼鞋爛了，大人們不得不停下來。姨丈徒手劈了支竹用來做扁擔，挑起所有東西，而讓爸爸背我。望著姨丈黝黑的圓臉冒出了豆大的汗珠，我的眼珠也安心地合上了，那張黑黑的圓臉不是包公也不是門神，卻一直護著我周全。

當老師的媽媽總說，四姨是她所見到唱歌和跳舞最出色的女孩，可是自表弟出生後，我們就很難聽到四姨唱歌了。不久又多了個表妹，大人們總是婉惜地說四姨嫁得太草率，老梁只是個臨工，剛回到外海老家就病倒了，而那個家非但家徒四壁，已然是危房。不久，四姨丈終是丟下幼兒撒手人寰了。

四姨丈只活在我童年時，那記憶卻烙印我腦海中無法抹去。就如那奇石，無論是皇帝還是王侯將相站過，無論潮汐，還是誰去刻、抹字跡，它仍千載不變地屹立在銀洲湖邊，看盡世態和風雲變。長樂，則人人嚮而往之。