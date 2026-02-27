永不褪色的和平飯店(下)

時間再次翻頁。二○二四年初，王家衛執導的電視劇「繁花 」風靡海內外，讓老上海的氣韻再次走進當代人的視野，取景地之一的和平飯店也備受關注，尤其是英國套房七二○，那是寶總（胡歌飾）和爺叔（游本昌飾）的外灘長租處，見證了劇中商戰與情感起點。

看完滬語版「繁花」，再次激起了我對和平飯店的嚮往，想去看看它裝修後的模樣。去年底，我們兩口子回大陸開會及旅遊，要在上海轉機，決定在和平飯店住一晚，理由就是為了回味。

這次我們住的是北樓，位於南京東路二十號（中山東一路二十號），俗稱「外灘二十號」；北樓的前身是華懋飯店，更早的名字則是沙遜大廈。與南樓的內斂不同，北樓一出現，便帶著強烈的存在感，十九米高的墨綠色金字塔形銅頂，是外灘天際線上最具辨識度的輪廓之一；大理石地面、銅質裝飾、彩繪玻璃與厚重木門，共同構成一種近乎戲劇化的豪華。

沙遜大廈完工於一九二九年，是當時遠東地區最高的建築之一，總高七十七米，共有九層，臨黃浦江一面則有十三層，集新古典與裝飾藝術風格於一身。設有著名的九國特色套房，包括中國、印度、英國、美國、法國、義大利 、西班牙、日本和德國。

我們來到富麗堂皇的八角亭式中庭，抬頭可見八角形玻璃，中央是呈十字形的走廊；另外四邊的牆壁上，則飾以四幅分別描繪舊日外灘風貌的大型浮雕。八角亭中央陳列著琉璃藝術雕塑「和平鴿」，它是飯店的重要象徵，雕塑呈現和平鴿展翅欲飛的姿態，銜著橄欖枝，寓意世界和平。該作品由近一千六百片手工煆燒的琉璃羽毛拼接而成，採用傳統脫蠟鑄造工藝，每一片羽毛的形狀和紋理都獨一無二，二○一九年八月，作為和平飯店九十周年慶典的高光環節正式揭幕。

北樓同樣充滿了故事。一九九八年十月，舉世矚目的第二次「辜汪會談」便在這裡舉行，歷史在此再次轉折，兩岸關係的一頁新篇，於飯店套房與會議室中悄然展開。和平飯店名副其實，成為「和平」二字最具象的註腳。

影像記憶在北樓尤為濃重。一九八七年，美國導演斯皮爾伯格曾在這裡取景，拍攝成電影「太陽帝國」，此外，「不夜城」、「永不消逝的電波」、「阮玲玉」、「搖啊搖，搖到外婆橋」、「梅蘭芳」、「聽風者」、「觸不可及」等四十多部影片，都在這裡留下鏡頭。

夜幕降臨，我們踏入一樓的爵士酒吧。上海老年爵士樂 隊自一九八○年成立以來，便常駐於此，他們是中國唯一一支老年爵士樂隊，平均年齡八十二歲。

當薩克斯風緩緩響起，那些旋律從骨董留聲機中流淌而出，帶著歲月的顆粒感，樂手們白髮蒼蒼，神情專注而溫柔，音樂把我們帶回十里洋場。

晚上十時多，我們來到十一樓的露天花園酒吧，這裡人聲鼎沸，好不熱鬧，似乎夜生活剛剛開始。那一刻，我忽然明白，和平飯店之所以迷人，並不只是因為它保存了歷史，更因為它讓歷史持續呼吸。

在我的心目中，和平飯店是永不褪色的，它永遠是上海的城市名片，也是地標性建築。從昔日的匯中飯店、華懋飯店，到一九五六年合併為和平飯店，名稱的更迭背後是時代的變遷。但不管怎樣變化，黃浦江水依舊東流，和平飯店仍站在原地，續寫一個又一個傳奇。（下）