我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

怪頭

吳榮輝
聽新聞
test
0:00 /0:00

一九六六年，我從台北士林初級中學一年毅班，轉進二年和班時，碰到一名外型很特殊的同學李聰成；他有一顆異常巨大的腦袋，尤其是後腦杓向後凸起一大塊像隆起的山丘，從側面看來，它的面積是一般人的兩倍大。那時他的個子比我高，瘦小的我必須仰望才能和他說話。

記得第一次見面時，我說：「你的頭很大。」他笑笑地說：「我的後腦多一塊，就像你的頭頂往上長一塊，沒有什麼差別。」我雖然知道我的後腦是扁平狀的，頭頂像尖尖的山，量身高時會增加兩到三公分，但這是第一次我聽到別人當面描述我的腦袋。

自從那時起，我們成為好朋友，常玩在一起。他說他家住在深山裡，有一次小學老師出作文題目「我的鄰居」，他竟然交了白卷。他的脾氣很好，我有時調皮地在他面前唱一首兒歌：「大頭大頭，下雨不愁，你有雨傘，我有大頭。前窗滴雨，後腦接雨，大頭大頭，快樂無窮。」他也不會生氣。在功課方面他很強，尤其是數學特別好，參加中學數學競賽拿過獎狀，這也許是那個腦袋所發揮的功能。

高中畢業，他考上清華大學數學系。畢業後很快結婚，也特別邀初中同學魏忠華、何健民和我去作客。當天，我們三人坐車到陽明山國小站，然後沿著小學後頭林蔭下的泥土小路，蜿蜒曲折地往下走，路的盡頭佇立一座三合院，院落中央的空地，擺滿圓形的餐桌及豐盛的冷盤等著我們。接著一道一道的佳肴陸續端上來，最後新娘、新郎及親人過來敬酒。

在整個過程中，我發現來作客的親友大多像新郎一樣，肩膀上都頂著很大的頭顱，這個景象讓我終身難忘。

結婚後，聰成同學繼續讀研究所，畢業後在國立大學教書，最後以數學教授退休

一九七三年，我服預官役在裝甲兵學校受訓期間，遇到清華大學圍棋社社長李傑，他也是數學系畢業，在閒聊間問起他認不認識李聰成，他回應：「那個怪頭，大家都認識。他的頭有你的兩倍大。」這句話讓我想起，聰成同學曾經對我說過的「我的後腦多一塊，就像你的頭頂往上長一塊，沒有什麼差別。」

雖然我的頭型長成這樣，卻沒人說我是「怪頭」，只是我要選小一點的繫帶帽而已，風大時把帽帶子掛在脖子上就行了，戴起鋼盔時，就需要用毛巾圍著尖山的頭顱，保持鋼盔的穩定，雖然麻煩一點，也就這樣過了，從來沒人說我是「怪頭」。

一九八二年在美國讀書，看到史蒂芬史匹柏執導的E.T.外星人電影，這個外星人的後腦杓凸起一大塊，看起來很特別，讓我想起「怪頭」。直到最近幾年AI轟動，號稱可以幫忙人類解決問題，於是我試著用AI當工具，來找「怪頭」的圖案，花了一小時，凡是跟「怪」有關的圖案往往連著「外星人」。我心裡在想，李聰成的家族也許和外星人有關，但目前AI無法給我滿意的答案，只好期待未來時間來解答。

世報陪您半世紀

AI 退休

上一則

世界日報 亮麗了我的退休生涯

延伸閱讀

2家企業先後推進上市 中國腦機介面走向資本市場元年

2家企業先後推進上市 中國腦機介面走向資本市場元年
美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線

美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線
華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校
父母賣蔥油餅養兒換來37刀 親友堵警車罵畜牲

父母賣蔥油餅養兒換來37刀 親友堵警車罵畜牲

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡