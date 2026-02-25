「緣分」是人生路上最好的邂逅，可遇不可求，這是美麗的起點，有幸相伴度過一段美好的時光，留下難忘的回憶。當有人向你深情告白，表示愛意，那份真誠讓人感動。他是「格倫」，是我朋友比莉的兒子，他只有五歲，可是那份深情、溫柔依然讓我感到幸福。

當年我們的小圈圈裡，Grace有一個十歲的兒子，Joyce有一個八歲的女兒，比莉的兒子一歲，我和凱西沒有兒女；我們年齡相當，我是唯一的外國人，可是並不影響我們之間的友誼。我和格倫特別有緣，他每次看到我都開心地手舞足蹈要我抱，他不會拒絕其他人抱他，可是沒有什麼表情，比莉也說，格倫對我有所偏愛。

比莉的丈夫山姆在聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）上班，經常需要去日本 出差，當比莉需要去處理一些事情或是去美容院，不方便帶著格倫，又臨時找不到保母的時候，我就成了非常好的人選。格倫喜歡去麥當勞 ，我們逛超市、到圖書館看書、參加園遊會、看當地的遊行，先生偶爾也會加入，我們儼然是一個快樂小家庭，這也彌補了我沒有兒女的遺憾。

有一次在送他回家的路上，看到附近有棟房屋出售，格倫說：「阿姨，這棟房子離我們家好近，如果你們住在這裡，我就可以經常走路去你們家了。」先生說：「我們要考慮一下。」

格倫五歲的時候，有一天我們去圖書館看書，他忽然看著我說：「阿姨，我要和妳結婚。」當時把我嚇了一跳，怎麼忽然冒出了這麼一句？問他為什麼，他說：「因為我愛妳，想和妳天天在一起。」我說：「你不是很愛你的媽媽嗎？怎麼不跟她結婚呢？」他說：「可是我媽媽已經和我爸爸結婚了呀。」我說：「我也跟大衛叔叔結婚了呀。」

我想他這時應該已經無話可說了，沒想到，他小腦袋瓜反應這麼快，他居然說：「叔叔他可能已經不再愛妳了。」這句話真的讓我嚇了一跳，是他發現了什麼嗎？我問他：「你怎麼知道？」他說：「我並不知道，可是我知道，我比他更愛妳。」我知道他喜歡我們一起出遊的開心日子，他為此居然想出了這個主意。

這個五歲的小男孩，對我誠摯地告白，那份赤子之心、純真的愛，讓我很感動。我知道，我的回答或反應很重要，會對他幼小的心靈產生嚴重影響，我不願意傷他的心，更不願意讓他感到難堪，我小心地說：「格倫，我知道你愛我，我也很愛你，可是我們兩個現在談這件事，是不是太快了？可不可以給我一點時間，讓我想一想，我們以後再談好嗎？」他看著我，很認真地點點頭說：「好的，我可以等妳。」

晚上我和先生談起這件事，他說：「雖然這是稚子童言，不過這小傢伙是真的很愛妳，這也不枉妳對他的疼愛。」又玩笑地說：「真沒想到我身邊居然還出現了一個小小的情敵，為了讓他知道我愛妳，我要加倍努力表現才是，不能讓他搶了我的風頭。」

時光荏苒，三十多年過去了，我們當年的那個小圈圈，因為搬家、工作、環境變遷，四處星散，失去聯絡，午夜夢迴之際，常常懷念這些老朋友們，心中默默祝福他們各自安好，平安健康。