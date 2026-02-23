一九八○年我以依親身分來到美國，一年後也開始修習電腦課程，我花了兩年時間取得電腦系學士後進修班的結業證書，又再花了兩年取得電腦碩士學位。從之前的中文專業改念電腦，自然是為了畢業後好找工作，因此一九八五年春，碩士班念到最後一學期時，我就著手準備找工作。

一九八四年，位於底特律的全美第一大汽車公司通用（General Motors, GM ）積極進行系統的自動化，買下了一家總部位於德州的電子資料系統公司Electronic Data System（EDS），來整合GM各部門的電腦應用系統。當時EDS在底城大肆招兵買馬，給許多擁有電腦學位或技術的人提供了工作機會，但該公司不聘用非美國公民及沒有永久居留權（綠卡 ）的外國人。

一九八五年五月，我碩士學位論文的指導教授邱立克給我寫了推薦信，讓我去GM總部見一名他熟識的高層經理，面試電腦程式員一職。該經理只跟我談了幾分鐘，就叫我去人事室辦理入職手續，不想到了人事室才知道自己空歡喜一場，因為我還是學生簽證，沒有綠卡，不符合GM／EDS的聘用資格。

畢業前，我投了幾十封求職信給各家公司，但都石沉大海，正當我沉浸在失望之情時，突然接到一通電話，第一句話就是：「你想做IT工作嗎？」我立刻回說：「當然。」於是對方要我下周一去商談工作的事。等我滿懷希望去到該公司時，才知道那不是什麼電腦公司，而是一家獵頭公司，他們只是要帶我去EDS面試一份工作。頓時，我想這又會是一次「鏡花水月」的面試了。

面試我的經理除了在EDS任職外，還在底特律附近一家頗有名氣的勞倫斯技術學院（Lawrence Institute of Technology）兼課，對外國學生的認真和勤奮有相當程度的認識。該經理看了我的履歷，笑著問我說：「你怎麼從中文轉到電腦啦？」我毫不思索地回答：「這沒什麼呀，都是語言嘛。」聽完我的回答，他轉頭問獵頭公司的人是否會幫我辦綠卡，後者眼看煮熟的鴨子就要入口，就點頭說：「沒問題，包在我們身上。」就這樣，我以合約工身分在EDS開始了第一份IT工作。

EDS是個大型的跨國資訊科技公司，由曾經兩度參選美國總統的佩羅（Ross Perot）於一九六二年成立。佩羅軍旅出身，退役後從IBM的銷售幹起，之後才創辦EDS。在佩羅的領導下，EDS是個制度完善、重視員工在職訓練的公司，我很慶幸能在這家公司開始我的IT生涯。我於一九八六年取得綠卡後就正式加入EDS，一路工作了二十二年，到年滿五十五歲才申請提早退休 ，離開這個孕育我成長茁壯的資訊公司。

在這二十二年間，我跟著資訊科技日新月異的腳步，在公司內部更換了好幾個部門，完成了許多的專案計畫，一路走來也碰上許多賞識自己的經理。EDS的許多經理都出身GM，在遵守制度下也講人情。像最早雇用我進公司的經理，在我拿到綠卡、成為正式員工那天，除了給我一次性加百分之三十的薪水，補足之前的不足外，還送了一大束花到我住處，以表祝賀。此外，他還讓我連拿四十天的假（包括感恩節、聖誕節及新年假日在內），好讓我返台省親，與分別十個月的外子和女兒們相聚。

我剛進公司時的職稱，同絕大多數同事一樣，叫「系統工程師」（system engineer）。一九九○年，公司決定增加「高級系統工程師」（advance system engineer）一職，由各部門經理從下屬擇優上報。我雖然在EDS工作還不滿五年（頭一年還是合約工），但因成功完成好幾個系統的安裝，被經理選為第一批晉升高級系統工程師的人，跌破許多人的眼鏡；這也可見得EDS經理的公正無私，用人唯才。

一九九六年，GM在買下EDS十二年後，又讓EDS獨立出去。二○○八年一月，我從EDS退休轉往另一家公司上班，沒想到該年四月EDS就被惠普（Hewlett-Packard, HP）公司收購了。一年後，EDS之名也徹底從資訊業消失。

親身目睹了EDS的興盛和消失，讓我更體會到「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」的無奈與悲涼。在底特律的許多中國人都在EDS工作過，對EDS的好壞評價也多有不同。對我而言，EDS不只是我的電腦生涯起點，更是我IT技術的成熟茁壯之所，我對它只有無盡的感謝和懷念。