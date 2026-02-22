「重簾不捲留香久，古硯微凹聚墨多。」這是我首次踏進恩師譚淑書房，在窗邊牆上所見的一副對聯。那書房裡確是充滿書香墨香，想是不僅她壁上滿架圖書，多是線裝古本，和她的大硯台裡仍有餘墨所致，那種氛圍不是我這種普通人家所曾見過的，不免有些拘謹。鞠躬致敬後，譚師溫暖一笑，要我在她大書桌對面坐下，開始話些家常，就令我自在了很多。

譚師那時在師範大學任教國文和書法，我是因和她侄子同學，雖在中學，就被引介成為她的私人弟子之一。雖然是以學書法入門，但旁及國文和寫作也是很自然的。

因從小就常聽父執輩們吟誦古詩，耳濡目染我也喜作格律詩。大學時，頗有些自認清高，有次寫了首詠蘭詩：「絕世寧獨立，幽棲不染埃，夢隨春月冷，花傍晚煙開。」自覺很無俗意。譚師看後即說，詩以言志，年輕人不可作如此遺世頹廢語，久之會自以為真，影響立身處世，該作正向語，對人對己都好，並將後兩句改為「詩因春月好，花為雅人開」，我當時心中還有些不以為然。她知我喜歡龔自珍的詩，就舉例龔自珍「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，說把落花一反常人的哀淒，出以正向的新義，才是正道。

我年紀漸長後才體會到她的深意。此後多從正面看事情，為文也都盡量把所見事物寫得令自己和讀者看了愉快。有時雖覺有些逃避現實，但這心態的養成，不愁眉苦臉度日，起碼對自身來說是好的。

另一件我印象深刻的改詩，是我有次寫了「病起不知秋氣老，隔鄰紅葉過牆來」，譚師說遣詞用字方面，要溫雅，不要故作粗豪或瀟灑，把「秋氣老」改為「秋意晚」，「隔鄰」改為「鄰家」，並說明「鄰家」比較有親切感。

像譚師這樣從立意正向、思緒培養到遣詞用字，仔細耐心為我解釋為文之道及其影響者，是此生唯一之人。

譚師在待人接物方面，也是以身教輔言教。她不僅誠懇待人，而且不論來人身分，如來幫忙打掃的人，也總都是謙和客氣，「請你，麻煩你，謝謝你」從不離口，毫無任何頤指氣使的樣子。

譚師非常惜物，東西都要充分利用，如她要我練字，就用每日讀完的報紙，摺出格子來寫，她說惜物就是惜福。我至今待人，起碼總能保持客氣，從未惡言相向，而且任何物品都要物盡其用，不浪費，也皆受益譚師所教。我有時想，如果大家都能盡量如是作，對時下呼籲的社會和諧、環境保護都會有很大助益。

在我出國前夕，為了留念，也為了要隨時提醒我作人道理，譚師寫了一幅字給我（見圖），「言必忠信，行必篤敬，居處安詳，舉止潔靜，毋道人短，莫說己長，行之有恆，終焉允臧」。記得她寫時，因和我說話，把「舉止」和「安詳」寫錯位置，應是「舉止安詳，居處潔靜」，本要重寫，我說弟子心裡知道，就留了下來，這小小筆誤，令我每看此字時，當日情景和譚師的音容笑貌都會不自覺地浮上心頭，反有一種額外的親切感。

她沒有說任何浮誇的大道理和期許，如一般人常說的「鵬程萬里、學以報國」等，只要我本本分分平實做人，其實這正是她的為人處世之道。譚師教我寫字作文，是要從藝文培養我正確的人生觀，但她經由日常生活教我為人處世的道理，影響就更腳踏實地了。

試看師祖譚延闓，民國初年曾任國府主席、行政院長，而且是當代公認四大書法家之一。譚師是長女，承繼父學，早年就以渾厚顏體字名世，在台又和以寫章草著名的張默君女士，被並稱為書法界兩大女書法家。以她那種世家背景和個人成就，而能這樣謙遜平實為人處世，豈是一般人的胸襟氣識所能作到的。而我為秉賦所限，愧對恩師，除了衷心景仰，就只能隨時惕厲自己，莫忘師恩勉力而為了。