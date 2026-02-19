我的頻道

年畫

張萍
又逢春節時分，我再次細細地流連一張獨特的年畫（見圖），心中仍有一絲傷感，一束溫情，一抹思念，淡淡的，卻永不會忘懷。

我自幼是在姥姥、姥爺身邊長大的。我的姥爺是中國著名的山水國畫家，是個豁達、幽默、善良且知識淵博的人。他對我疼愛有加，小時候，他經常會給我講一些歷史故事，帶我踏青放風箏，聽京戲，下館子，其樂無窮。當然，他更會耐心地教我畫畫，我四歲時的畫作就已經發表在少年雜誌上，全都是姥爺辛勤耕耘的成果。

長大後，我搬離了姥姥、姥爺家，但我知道姥爺一直在那裡，等我回家。

然則不。那年的隆冬時節，姥爺病了，他患上了食道癌。由於姥爺年事已高無法接受手術和化療，只能做一些有限的保守療法。我的心被攪得生痛，但，姥爺依然淡定。

就是在姥爺患病期間的那個大年三十，他展紙研磨，領著全家人畫了這張年畫。姥爺率先畫下主體結構，然後，我們每人畫上一筆，喜慶暫時沖淡了憂傷，畫中的每一筆都是滿滿的祝福。

其中，風箏的寓意是長壽健康，平安驅邪，恰如古人曰：風箏可以帶走身體的病痛、憂愁和煩惱；而靈芝，它是仙草，可以遇難呈祥；君子蘭是喜報；貓與「耄」字同音，耄耋之年是指八、九十歲的高齡老人，有祝老人長壽之意；鞭炮在民間歷來就有驅除「年獸」和疫鬼之說，更是辭舊迎新。我畫的是柿子，一個最普通而又最深切的心願，願事事平安，願姥爺平安。

年畫畫好後，在姥爺的畫室裡整整掛了一年。一年之後，姥爺在經歷了病痛的折磨後，安然離世，享年八十二歲。於是，我站在年畫前，痛哭了，淚水像是斷了線的珠子，溢出眼眸，滑過面頰，浸透衣衫。從此，我沒了姥爺。

然，這張年畫裡卻存留著姥爺的音容笑貌，這裡有他的墨寶和慈愛，他以這種方式告訴我們：他永遠與我們同在。

屈指算來，這張年畫已有四十五年之久了，但它仍舊完好如初。我和家人無數次地看它、品它、賞它，它是刻在我們心扉上的一顆晶瑩剔透的翡翠玉珠，歷經歲月，卻永不塵封。

春節

