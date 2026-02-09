圖為作者拍攝的後海。

去年秋天的一個下午，我路過北京的前海西街。只見路邊整齊地停著一排三輪車，黑色車廂，紫紅頂棚，蔚為壯觀。車伕們在這裡「打活兒」，他們清一色京味打扮，穿著黃馬甲、燈籠褲、黑布鞋。

見到我，一個中年車伕問：「逛後海嗎？車上會見到不一樣的風景。」他講的是普通話，顯然是「北漂」，但後一句話打動了我，登高可以望遠也。既然要逛，要找個地道的北京爺，得知我的要求，他打開手機嘰裡咕嚕起來。瞬間，一個壯年車伕蹬車匆匆而來，他理著光頭，濃眉大眼，身板結實，車子收拾得格外乾淨。他報上路線談好價，我刷了微信 付款：他說了句「您坐穩」，便蹬起了車。

「後海可不是海，其實是一個巨大的人工湖。元朝時候這兒是運糧的碼頭，船隊從江南直達這兒，比咱這三輪車熱鬧百倍。」車伕操著一口醇厚的京腔，邊蹬車邊講述。後海的歷史，宛若一卷泛黃的古籍，字裡行間鐫刻著七百多年的王朝興衰與風霜雪月。

轉入第一條胡同時，時光彷彿猛地被擰轉了發條，猝不及防地慢了下來。汽車的喧囂、人群的嘈雜，像被一道無形的牆隔在了外面，世界驟然收窄，只剩下眼前這條悠長的、蜿蜒的巷子。車輪軋過有些凹凸的青石板，發出「咯噔、咯噔」的聲響，清脆而有韻律，像是這胡同沉睡的心跳。

車伕像念經般地說，前海、後海、西海三個弓形湖泊組成了什剎海，被稱作「後三海」，而「前三海」是指北海、中海、南海。我馬上體驗到，旅遊真是「三分靠看，七分靠講」，連連誇獎他的京片子好聽，也算找對北京爺了。他笑答：「咱北京話裡，爺有好幾個意思，但在車上您才是爺，體驗的是一種尊重服務。」

胡同兩側是連綿的灰牆，牆頭探出槐樹或是棗樹的枝椏，葉子在微風中簌簌作響。那些院門，有的朱漆斑駁，門環被摩挲得鋥亮；有的則是簡樸的木門，虛掩著，能窺見裡頭一方灑滿陽光的庭院。在路過某個不起眼的門墩，或是一塊字跡模糊的石碑時，車伕口若懸河：「這兒早先是個貝勒府的後門；那塊上馬石，怕是有兩、三百年了。」

不覺間，眼前豁然開朗，一片粼粼的水光撲面而來。這便是銀錠橋了，位於前海與後海交接處，始建於明代。我們第一次經過它，如驚鴻一瞥。「過橋上坡，一定要推著走，確保您的安全。」車子從橋上緩緩滑過，橋身不高，石欄古樸，但頗具知名度。

車伕停了一停，讓我看那著名的「銀錠觀山」，透過橋孔向西望去，一泓碧水直引向遠山的淡淡青影。古人誠不我欺，在鬧市之中，這一線山水之趣，竟如一幅被精心裝裱的立軸，瞬間將人的心神蕩滌得清遠空靈。橋下水波不興，倒映著岸邊的垂柳、灰瓦。明代以來，此景深為文人墨客吟賞，留下不少詩句，諸如「大好西山銜落日，碧峰如障水亭孤」、「曉青暮紫，近如可攀」等等。

過了橋向北不遠，便到了「醇親王府」，即後來的「宋慶齡故居」，位於後海北沿四十六號。我們沒有進去，只是繞著外牆緩緩行過。車伕說裡面是一座古典園林，種植各種花草樹木，還有各式各樣的古典建築，如暢襟齋、聽鸝軒、觀花室、恩波亭等，宋女士是從二十世紀六○年代開始居住在這裡，直至一九八一年仙逝。

牆內樹木蓊鬱，探出蒼勁的枝幹，陽光透過枝葉，在牆上投下搖曳的光影，寧靜而肅穆。我忽然想起那些關於宋女士的文字與影像，想起她的優雅、堅韌與博大情懷。車輪碾過牆外的落葉，沙沙作響，像是輕聲的叩問，又像是無言的致敬。此處無聲，卻有一種厚重的、穿越時空的力量，讓人不由得屏息凝神。

三輪車繼續繞湖而行，途經「廣化寺」暫停。這座明代古剎，隱匿於胡同深處，宛若一盞古老的燈籠，點亮秋日的禪意與寧靜。寺內古樹參天，枝葉如華蓋，落葉鋪地成金毯，香火裊裊升起，僧人誦經聲如秋雨綿綿，洗滌著塵世的喧囂與心靈的塵埃。

寺旁是鴉兒胡同，這是北京最窄的胡同之一，卻藏著生活的無限溫度。「東北作家群」的領軍人物蕭軍故居——「蝸蝸居」，位於六號。他是在二十世紀五○年代初從瀋陽遷到這裡來的，當時這處宅院被稱為「銀錠橋西海北樓」。

我們再次折返，重過銀錠橋，這一次，是要鑽進橋東北那條蜚聲在外的「煙袋斜巷」了。一進街口，氣息陡然一變，先前胡同裡的靜謐家常，被一股熱騰騰的、琳瑯滿目的市井繁華所取代。街道果然如一個細長的煙袋，店鋪鱗次櫛比，招牌旌旗招展，我們的三輪車在摩肩接踵的人流中，只能以最緩慢的速度穿行。

這是一條古老的街道，在明代已經出現。清光緒年間，東口有專門經營旱煙袋的店舖，字號有「同合盛」、「雙盛泰」等，據說，慈禧太后使用的煙袋曾在這兩家店舖清洗，因此名聲大噪，生意興隆。同合盛與雙盛泰各在門前廊下豎立長約一米半的木製大煙袋，白銀煙袋嘴，黑漆煙袋杆，金鍋紅裡，十分醒目，煙袋斜街的名稱即由此產生。

空氣裡交織著各種氣味：剛出爐的糖炒栗子、炸灌腸的油香、羊肉串的孜然香，還有各色小吃攤冒出的蒸騰熱氣。耳邊是南腔北調的討價還價，店鋪裡傳出流行歌曲，以及遊客們興奮的談笑。兩邊店鋪什麼都賣：老北京剪紙、兔兒爺、旗袍、鼻煙壺；也有新潮的咖啡 館、文藝的明信片小店。還有賣手鼓的藝人，叮叮咚咚地敲著明快的節奏。（上）