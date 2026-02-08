一九八○年台灣北迴鐵路全線通車，我乘火車初次到花蓮旅遊，路過豐濱鄉時正下著毛毛細雨，我看到一名身穿雨衣戴著斗笠的農夫，怡然自得地牽著水牛緩緩走在田邊的草地上。我驀然想起在花蓮鄉下長大的葉佳修，當時他發表不久的「鄉間小路」，其中一段歌詞是「暮歸的老牛是我同伴」，這也是我第一首可以朗朗上口的校園民歌。

那句歌詞就像一個故事，我情不自禁地上前想拍個照。走近水牛，發現農夫是一名原住民 中年男子，五官深邃膚色黝黑。我不懂原住民語，用手勢問他可不可以幫他和水牛拍個照，沒想到他落落大方叫我牽著牛，我無限欣喜，迎著風看著他手握相機的鏡頭，留下與水牛的合影（見圖）。

水牛是十七世紀由荷蘭人及中國移民 從爪哇等地引進台灣的，與早期台灣農民生活緊密連結，象徵勤勞。小時我家前面是一片稻田，時常看到水牛悠閒地在泥濘田地中泡水，背上常有鷺鷥棲息，水牛默默低著頭穿梭田中耕田。隨著耕耘機的興起，水牛已無用武之地，成為稀有動物，這不禁讓我想起，目前很多勞工已漸漸地被人工智慧（AI ）取代。

現在全台飼養的水牛大約只有千餘頭，花蓮豐濱鄉竟是主要的飼養區，也讓我這張老照片具有更深一層的回憶和意義了。我期盼這頭邂逅相遇的水牛退休 後進入安養中心，而不是屠宰場。