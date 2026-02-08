我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

水牛的故事

一九八○年台灣北迴鐵路全線通車，我乘火車初次到花蓮旅遊，路過豐濱鄉時正下著毛毛細雨，我看到一名身穿雨衣戴著斗笠的農夫，怡然自得地牽著水牛緩緩走在田邊的草地上。我驀然想起在花蓮鄉下長大的葉佳修，當時他發表不久的「鄉間小路」，其中一段歌詞是「暮歸的老牛是我同伴」，這也是我第一首可以朗朗上口的校園民歌。

那句歌詞就像一個故事，我情不自禁地上前想拍個照。走近水牛，發現農夫是一名原住民中年男子，五官深邃膚色黝黑。我不懂原住民語，用手勢問他可不可以幫他和水牛拍個照，沒想到他落落大方叫我牽著牛，我無限欣喜，迎著風看著他手握相機的鏡頭，留下與水牛的合影（見圖）。

水牛是十七世紀由荷蘭人及中國移民從爪哇等地引進台灣的，與早期台灣農民生活緊密連結，象徵勤勞。小時我家前面是一片稻田，時常看到水牛悠閒地在泥濘田地中泡水，背上常有鷺鷥棲息，水牛默默低著頭穿梭田中耕田。隨著耕耘機的興起，水牛已無用武之地，成為稀有動物，這不禁讓我想起，目前很多勞工已漸漸地被人工智慧（AI ）取代。

現在全台飼養的水牛大約只有千餘頭，花蓮豐濱鄉竟是主要的飼養區，也讓我這張老照片具有更深一層的回憶和意義了。我期盼這頭邂逅相遇的水牛退休後進入安養中心，而不是屠宰場。

罹患帕金森氏症仍每天畫18小時 程延平揮灑山水禪意

「開1天虧1天」花蓮春節訂房率跌破3成 墾丁房價降2成攬客

花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實 當庭逮捕光復鄉長

慶修院執行長陳義正斜槓園藝 等花蓮觀光復甦

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

字跡如人

2026-02-02 01:00

溫柔的時光

2026-02-02 01:00

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

