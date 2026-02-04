一九七六年冬季農閒時節，一次吃中飯時，場長宣布說：「大隊通知，今下午全體場民不出工，都到公社大門口看批判大會。會計負責點人數記時間，誰沒到或提前溜走了，下午工分全扣。」

公社離農場只有一公里左右，我們二、三十人說著笑著一會兒就到了。公社像北方的四合院，只有一層，東西兩邊是宿舍，南面是廣播站、會議室和食堂，北面是大門。距離大門約兩米的地方，建了一個土台，高度約一米，台的三面圍了簡陋的竹席子，台中央擺有一張長桌，上面有一個擴音器；台正前面三米拉著一條橫幅，上面的白紙上用毛筆寫著六個大黑字「批判鬥爭大會」，簡稱批鬥大會。

大會正式開始時間是二時半，二時十分兩個男人被戴紅袖章的年輕人押到土台東頭的角落。其中一個人五十多歲，說是偷生產隊小黃牛被當場抓獲；另一個人三十多歲，是我們生產大隊的XXX，身為大隊幹部，卻被群眾檢舉參與炸魚撈魚。

批鬥會召開前，公社幹部W人保在幾百名參加大會的群眾中走來走去，原來是想找一名上台呼口號的人，我個頭較高，很快就被發現了。

W人保笑著對我說：「小霍，交給你一個光榮任務，上台代表群眾呼口號去。」我愣了片刻連忙說：「謝謝領導信任。我不行，大個頭笨頭笨腦，上台出洋相不得了。」W人保也笑了，他說：「你是下鄉知青，正是現實表現的好機會，上吧。」我往後退了幾埗，連連擺手說：「我真不行，請趕緊找其他人吧。」結果批鬥大會有點尷尬，沒有人上去呼口號。

我幸虧沒上土台。呼口號，肯定是手持紙上寫好的口號大聲呼叫，無非是「打倒XXX，保衛什麼什麼」，喜歡呼口號的人，大概率是被批鬥對象的對頭，或幼稚缺乏動腦筋的人，大部分人心裡認為，那是出風頭、不屑一顧。由此推理，農場和大隊不會因為我的呼口號「表現」給予加分。

幸虧沒上土台，因為那年代批鬥大會常見，我在大隊曾參加過幾次。XXX被批鬥後，回大隊並沒有受到管制之類處分。經調查，炸魚他不是主謀，只是看到附近河面上有昏迷和死魚漂上來，順便撈上了十幾條，不過無論如何，他不應該參與且還被他人檢舉。據說公社原本看好他，已列入破格提拔人員名單，正準備報區裡。

那年代食物稀缺，為了填飽肚子，有些人便在農村野魚塘或河流的彎堰處下手，反正不上報無人過問。炸魚的各地都有，有人用中藥巴豆使魚死亡，特別是偷炸山取石用的雷管炸魚，每年都有被炸殘甚至被炸死的人。

我們農場後面的大青潭也曾不知被誰下了藥，撈魚的男女老少當時有七、八十人，我下水圍著潭邊走了一個多小時，撈了十幾條鯽魚、大泥鰍，醃了曬乾加辣椒，都美美吃掉了。什麼毒不毒的，那時死雞鴨都捨不得扔掉，處理後吃下去，好像也沒有誰被連帶中毒。

上世紀七○年代農村讀書人很少，XXX是大隊僅有的幾個初中畢業生，加上他反應快、能說會道，特別是計算蓋屋需要多少木材、磚塊等，他比誰都快。另外，他的老婆長得像某演員，天生有一股「媚」力，公社大隊幹部看了無不被吸引。一年後，XXX再度進入大隊領導班子，成了「內當家」管財務的大隊會計。

幸虧沒上土台呼口號，因為大隊幹部經常在農場開會和吃飯，對我們知青瞭若指掌。知青見到他們，感到比父母還親、唯唯諾諾，總希望在招工、升學 等關鍵時刻，他們能「高抬貴手」，如果批鬥大會我上土台大 聲呼喊了「打倒XXX」，見到來開會的他，我該怎麼辦？君子報仇十年不晚，屆時他不知會不會使出什麼手段「折磨、蹂躪」，使我出醜、裡外不是人，甚或還可能「倒楣」。

事後聯想，出自「紅樓夢」第五回中的「世事洞明皆學問，人情練達即文章」那副對聯，意義真正深邃，值得永久揣摩。

還要重複「幸虧沒上土台」。在農村待了近四年，父親根據有關規定，在衛生系統為我爭取一個招工名額，招工表得經過大隊一把手簽字同意，需要蓋公章。

某日早晨，我敲了XXX家大門，他在室內答應了，我在外面等。約一個小時後，他開門看了我的招工表，面無表情蓋了章。知道他內心不高興，一是我從此擺脫了他的「再教育」，管不到我了；還有一個原因我是空手去的，有人說找他蓋公章，要帶點什麼「意思意思」。