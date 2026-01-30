追憶摯友邵華強(下)

作者（左）和邵華強的最後合影，二○二二年五月底攝於洛杉磯。

回到多倫多後，華強常來電話，一打就是一個小時，最長一次超過兩個小時。作為老友，我樂意聽他傾訴。面對疾病，他一如既往的灑脫，甚至把研究自己的病當成了一種愛好，執著地追索病因。他能夠流利地說出每一個醫學權威的大名，用專業詞彙介紹他們的診斷和治療。因為自己的病，他對文學和人生有了許多新的理解和感悟，也打算撰寫與躁鬱症抗爭的書。他相信沈從文的獨特創作力也與躁鬱症有關，正在做進一步文本研究。

同年底，我去湖南出席第三屆中國武陵微小說節，會後去參觀鳳凰古城，華強再三關照我要去拜謁沈從文墓地，並代獻鮮花。當我問他兩幅輓聯寫什麼內容時，他脫口而出沈老的兩句名言：「寧可在法度外滅亡，不在法度中生存；我一生從不相信權力，只相信智慧。」真是記憶力驚人，我照辦書寫。

大約是二○一五年，華強多次來電談及徐善曾（Tony Hsu）先生，並發來多張合影。徐善曾是徐志摩唯一的嫡孫，一九四六年生於上海，由徐志摩原配張幼儀撫養，六歲時移民美國與父母團聚。徐善曾是耶魯的工程博士，曾任數家科技公司高管，退休 後居南加州。

徐善曾近年準備撰寫徐志摩傳記，獲得華強鼎力相助。寫傳記必要參考徐氏家譜，可徐善曾不通中文，便委託華強找尋譯者，華強立即想到了老友虞建華。虞教授是留英博士，工作繁忙，便推薦關門弟子楊世祥翻譯徐氏家譜，楊的中英文功底均深厚，譯文深得徐善曾肯定。後來，傳記「Chasing the Modern」由劍橋大學出版社推出，漢譯本「志在摩登」也是楊翻譯，由大陸的中信出版社出版。

華強每次來電話，我都會詢問他的病情，他說基本得到控制，近年與王從仁教授合作，回歸徐志摩研究，在國內學術刊物上已發表了三篇論文；而沈從文的最新研究框架也在規畫中，令人期待。

二○二二年五月中旬，華強傳來一組照片，分享公子從南加大 畢業時的全家福，包括兩名千金，一家五口盛裝出鏡，其樂融融。三兄妹大學畢業後均找到理想工作，華強也該享福了。

我的兩個兒子大學畢業後南向美國發展，最後分別落戶洛杉磯 、舊金山，我與華強見面的機會又多了，不得不說是老天註定的。同年五月底，我們一家四口相聚洛杉磯，華強伉儷特在餐館設宴款待，他的精神煥然一新，大家談笑風生。他還提議我們，以後可到陽光明媚的洛杉磯生活，他也可多一個同城好友，我回答等退休再考慮。

同年底，值沈從文誕辰一百二十周年，華美人文學會特邀華強做「不可複製的天才作家」講座。我收看了視頻，一個多小時的講座，他的精神始於飽滿，思路清晰，昔日的學者風範又回來了，這是他與躁鬱症搏鬥十年的結果，真為他感到驕傲。

二○二四年初，我在寫電影劇本「李莊的四月天」時，向華強請教林徽因當年在賓夕法尼亞大學求學的情況，他如數家珍，連她選的什麼課程都記得清清楚楚，令人欽佩。

精力充沛的華強怎麼說走就走了呢？二○二五年十一月二十六日，網路直播的追思會上，親友的發言給出了答案。

早在二○二三年底，華強已被確診患了肺癌，正在接受治療，不得不戒菸。除了洛杉磯的個別好友外，他沒有告訴任何人，深怕大家擔憂。大約在二○二五年五月，華強的病情復發，十月下旬放療後似有好轉，聲音依舊洪亮。誰不知，他的肺功能在十一月十日突然衰竭，三天後溘然長逝。

據臨終前一直陪伴在側的孫國第律師所說，華強在生命的最後日子裡，所承受的疼痛是常人難以想像的。他每天必須精細調控三種止痛藥的服用，只為在短暫的緩解中完成日常瑣事。「即便如此，華強始終保持著尊嚴和從容，他不願讓身邊的人多一分擔憂。他沒有哼過一聲，也從未抱怨過一句。」

至今，我依然無法接受這個晴天霹靂。然而，「隨君千日終有別，留得清夢與君隨」，唯有托北國的雪捎給他問候：華強，天堂裡再也沒有病痛，可以盡情與沈從文交談、與徐志摩對詩……。（下）