侄兒不兩年又添了一男孩，違反了當時的「只能生一胎」的政策，上戶口要繳巨額罰款，負擔重了，他得努力工作。他還愛助人、做好事，所以也很忙。

俗話說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」他的頂級厄運正要降臨。一九八九年夏的一天，正當我送走一屆高中畢業班，一通長途電話沖散了我取得成績的喜悅，表姊的一句「志弘車禍，走了」，「哇……」我頓時嚎啕大哭起來。

好心的同事小陸立即墊錢幫我購買車票，我當晚趕到了家。打開家門，一家人哀慟欲絕，哭聲震天，特別是老母親痛失愛孫，捶胸頓足，肝腸寸斷，躺倒病床。嗚呼哀哉，白髮送黑髮人，情何以堪？

堂屋裡擠滿眾鄉親，個個傷心落淚，埋怨天道不公：「三十五歲，正當壯年啊，咋能就走了呢？」不少老少鄰里圍著我，拉著我的手，歷數著侄兒幫助人做的好事，不住地讚揚他，又痛苦地向我說明車禍的經過。

「那天正是村裡窯場磚瓦出貨，志弘有車，又是熱心腸，一直在幫忙送貨；加上幾家鄰居有茶葉和蠶繭要送去收購站，他也在幫忙。幾次來回，天色已晚，四福嫂拉他吃了晚飯就匆匆上路了，他是幫公司送貨到上海；臨走前，還有幾家人托他買東西的，他一一記在本子上。他這個大好人，太累了，車到了廣德縣，竟被一輛大貨車撞得車毀身亡。」聽到此，我大哭，眾人也哭，哭聲一片……。

幾年後，上個世紀九○年代初，我與先生也隨兒女旅居海外了，起程前，我忘不了將稍好些的衣物珍藏到樟木箱裡，自然也忘不了長輩、大侄兒對我的深情厚意。

時光荏苒，歲月如梭，轉眼離開故居已三十餘年。我們的老房長久空著，正好有人看中，決定出售了，我此次回國主要為處理房內物品，兒女們認為，多年不用的東西均為垃圾，我卻不認同，那是我們艱苦歲月的積累啊，更何況有我留念的東西呢，我一定要給它一個好歸宿。

我花了好幾天時間，在學生、同事幫助下，房子全部清理：書籍捐獻學校，有用物品送人，唯有這個樟木箱我留了下來。我望著它，觸景生情，睹物思人，無數往事湧上心頭，即刻撥通老家小侄兒電話，要他來帶回樟木箱。翌日，侄兒偕同好友開車來了，當樟木箱放上車，我心裡踏實了。

在運送的車子開動前，我從回憶中醒來，拉著小侄兒的手，諄諄告誡他：「一定要保藏好這個樟木箱，因為它是非凡的見證物，並要轉告你哥哥後代，囑咐他們要了解歷史，學習前人不屈的苦幹精神，莫忘濃濃的親情。」今天，大侄志弘的兒女事業有成、生活幸福，我想，我的告誡也絕非多餘，將會有益於他們繼續前行。（下）