去年感恩節，兒子返家與我們團聚。他開車載著我們來到海邊的碼頭散步，鹹鹹的海風撲面而來，微涼中夾帶著海藻的氣息，那熟悉的味道勾起了全家往昔釣魚 時光的美好回憶，一幕幕溫馨的畫面再次浮現在眼前。

約莫四十年前，我們一家剛移民到美國，孩子們當時才六歲和七歲。我們住在南加州 橙縣，開車十來分鐘便能抵達海邊，為了讓他們親近大自然，每逢周末或假日，我們總會帶著孩子們踏浪、玩沙、觀察潮間帶的生物，也經常到碼頭看海、吹風。海浪拍打的聲音，伴隨遠處海鷗的鳴叫，交織成一首療癒人心的旋律。

碼頭上總有一些專注的釣客，目光緊緊盯著釣竿，一旦有人拉起魚，周圍立刻湧上一群人，驚呼聲此起彼落，氣氛瞬間熱絡起來。孩子們看著這一幕，也忍不住心生憧憬，開始萌生親自嘗試釣魚的念頭。

當孩子們表現出興趣時，先生不禁回想起自己在台灣釣魚的往事。他曾在嘉義東石釣過赤翅仔和花身仔，雖然偶有收穫，但在新店溪、八里和淡水的釣魚之旅卻總是空手而歸，甚至被朋友笑稱為「釣無」。儘管信心不足，當他看到孩子們期待的眼神，心中卻湧起一股力量，最終還是決定放手一搏，再次拿起釣竿。

面對這片陌生的海域，他虛心向周圍釣客請教：哪裡比較容易有魚？該使用什麼餌料？哪種鉤子最有效？幸運的是，大多數釣客都樂於分享自己的經驗。

為了第一次全家釣魚，我們特地添購了輕便釣竿和一個裝滿各式釣具的釣箱。孩子們像發現寶藏般，興奮地翻看每一件釣具，迫不及待地向爸爸詢問：「怎麼掛餌？怎麼拉魚？」臉上滿是期待與雀躍。

我們選擇在新港灘（Newport Beach）碼頭展開第一次垂釣。先生拿出小鯷魚和切成段的魷魚作餌，替我們準備好釣竿、綁妥鉤子並掛上餌料，隨即輕輕將釣線拋入海面。孩子們緊握釣竿，屏息凝神，目光專注地注視著水面，神情既緊張又充滿期待，靜靜等待魚兒上鉤。

第一次握起釣竿，我才真正領會「一竿在手，其樂無窮」的意境，那一刻，心神忽然沉靜，喜悅滿溢。先生在我身旁，也手握釣竿，凝視著遼闊的海面。海風吹拂，浪光微閃，時間似乎在寧靜中慢了下來。釣魚不僅考驗耐心，更迷人之處在於，每一秒都可能帶來意想不到的驚喜；而真正的樂趣，往往就在那充滿期待的等待之中。

不久後，女兒的釣竿微微一動，像是有魚上鉤。先生立刻放下自己的釣竿，迅速幫她拉起，一條閃閃發亮的小鯖魚躍出水面。兒子也緊接著釣到一條鯖魚，孩子們的笑聲像海浪般一波波傳開，迴盪在寧靜的海面上。

那一天，我們共釣得八條鯖魚和三條比目魚，比目魚太小，於是我們將牠們放回大海，讓牠們繼續自在地游泳。回到家後，我們將鯖魚清洗乾淨，簡單煎熟，魚肉鮮甜細嫩，彷彿還帶著海風的味道，格外美味。

那次經歷成了我們繼續釣魚的起點，隨著時間推移，我們發現了更多值得探訪的釣點。除了新港灘，我們也常前往丹那岬（Dana Point）的碼頭與防波堤，那裡海草繁茂，偶爾拉起一大團海草，沉甸甸的重量讓人誤以為是大魚上鉤，心中一陣激動，卻往往只是空歡喜一場。

孩子們始終滿懷熱情，與爸爸討論釣魚技巧，研究如何釣到更多的魚。隨著經驗的累積，我們的漁獲逐漸豐富，曾釣到浪灘鱸魚、鯖魚和黃花魚等多種魚類。自己親手釣回來的魚，吃起來特別鮮美，那份成就感與滿足感，真是難以言喻。

最讓我們開心的是，連七十八歲的婆婆也被這份簡單的樂趣吸引，每次她從台灣來探望，只要聽說我們要去釣魚，總會立刻加入我們的行列。她抱著「沒釣到魚不回家」的精神，耐心而專注；即使長時間等待，魚兒不上鉤，也從不輕言放棄。每當婆婆釣到魚，那如孩童般純真的笑容總能感染我們，使釣魚時光更加珍貴。

記得有時，我們會陪她從黃昏一路釣到深夜十時才收竿，回家時仍意猶未盡。偶爾，也會遇到剛從海上歸來的釣客，慷慨地將釣到的黃尾魚送給我們。那份溫暖與友善，至今仍讓我們心懷感激。

每一次垂釣的經歷，無論收穫多寡，都教會我們耐心等待、互相陪伴與分享喜悅，也將家人之間的情感緊緊連結，成為最珍貴、最溫暖的回憶。

如今再度站在熟悉的海邊與碼頭，海風依舊，浪聲如昔。孩子們已然長大，各自踏上人生的旅程，但那些年一家四口的釣魚時光，依然清晰如初。對我們而言，釣魚不只是捕魚的樂趣，更是一場家庭的冒險，是我們共同書寫的生活篇章。