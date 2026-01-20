那些雞崽就這樣在熱乎的炕上一天天長大，而小賀他們卻愈來愈受不了和雞同睡一炕。小賀曾抱怨說：「再這樣下去，不被雞屎熏死，也會被啄瞎雙眼。」因為那些雞整天在炕上亂啄。好在天已轉暖，小賀就修建了一個雞舍，讓雞搬家。但沒曾想，那些雞還是沒有逃過一劫。

那一年冬天來得早，十月份的一天夜裡突然下了一場大雪，氣溫驟降。小賀早上起來，去雞舍一看，傻眼了，那一隻隻雞的腳趾都被凍壞了，腳桿杵在雪地裡站都站不穩，沒辦法，只好把這些還未完全長成的雞都殺了。我們好歹是吃到雞肉了，小賀卻難過得掉眼淚。

農場的老職工養狗和養鵝的都有，就是沒有人養雞，因為那地方實在太冷不好養。小賀養雞勇氣可嘉，不能以成敗論英雄。

我們分場的副連長是一名來自東北小城的知青，長得高大帥氣。大學開始招收「工農兵學員」後，他被推薦回他老家的師範學校讀書。走之前，他和幾個知青朋友喝酒話別，他們是中午開始喝的，幾乎把小賣部的酒都買沒了，一直喝到下午，最後幾個人都有些醉了，難捨難分地抱在一起嚎啕大哭。

這一頓酒喝得昏天黑地，已經是我們那兒的大新聞了，沒曾想之後還有更大的新聞。就在那天的傍晚，有人看到副連長和一名姑娘在分場的小樹林裡並肩漫步，「真的假的？以前怎麼不知道他們在談戀愛。」大家都在背後議論。

其實這事對副連長來說也是滿突然的。那天他喝完酒，頭有些暈乎乎的，正躺著休息，就有人來傳話，說有一名姑娘要見他，出去一看，是上海來的知青小蘭。他們說什麼我們不得而知，反正兩人一起去了小樹林，談了很久。

後來據知情人說，是小蘭主動約的副連長，應該是對他愛慕已久，看到人家馬上要走了，才想向人家表白。估計副連長當時的反應應該是比酒喝多了還暈，當然是高興的。不過也有人不看好他們的關係，理由是兩人的家世大不相同，女孩父親是大幹部，副連長是普通工人家庭出身，且一個來自南方大城市上海，一個是從東北小城市來的，唯一般配的就是一個是俊男，一個是美女。

半年後，副連長來農場找過小蘭，但之後就沒有了下文。他們之間的戀情只是曇花一現，一年後小蘭也離開農場，回上海讀書去了，後來嫁給了她父親老戰友的兒子。其實我們分場裡的上海姑娘和東北小伙子結婚的有好幾對呢，人家後來都過得不錯。

小蘭和副連長為什麼分手，外人搞不清楚，但談戀愛就是這樣的，即便一時看上了對方，也還需要雙方之間的磨合，方能修成正果，如果最終談不成也很正常。（下）