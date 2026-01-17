我的頻道

去年的感恩節，我們住紐約的三代家人照例在兒子家餐敘，除了重頭戲烤火雞由烹調高手的女兒擔綱外，大家也各顯身手，帶兩道拿手好菜，琳琅滿目的佳餚擺滿長桌。酒醉飯飽，我和妹妹循例二部合唱幾首感恩詩歌，並要大家輪流發言，說說今年最感恩的事。

住在華盛頓DC的外子侄兒也專程飛來，最難得的是，他把三十一年前在大姊女兒婚禮現場拍的花童照也帶來，照片中兩個一身白衣的男女花童，分別是我的侄兒和外甥女，中間穿黑色西裝、打著蝴蝶結的稍大男孩，就是外子的侄子，他負責捧著承放結婚戒指的托盤。

娛興節目除了玩遊戲外，幾個孩子突發奇想，當年婚禮上的小花童難得重逢，何不再合照一張，今昔對比一番？只是愛穿黑色的年輕人，那天不約而同都是清一色黑衫，怎麼讓當年的白衣小花童重現歷史鏡頭呢？

兒子把他的醫師白袍給侄兒披上，並別上白紙條遮住工作單位名稱，只是侄兒體型微胖，乍看像是包粽子，讓人忍俊不禁，搞得大夥一見他就笑。怎麼打扮外甥女呢？女兒想起用廁紙一圈圈地纏住她上半身。中間穿黑色西裝的捧戒指男孩就好辦多了，只需套上跟他身材相近兒子的黑西裝，再加個蝴蝶結，三人比肩站好，卡嚓一聲，歷史鏡頭立刻重現（見圖）。

撫今追昔，三個小孩如今都已成家立業，穿黑色西裝的外子侄兒已是聯邦政府主管審核申請專利的律師，穿白衣的男女花童也分別是工作單位的小主管，很感恩長大成人的他們都能自立自強，在自己的崗位克盡厥職。

聯邦政府 感恩節

