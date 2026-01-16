我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

災難偏愛的北大西洋門戶(下)

周遠馨
聽新聞
test
0:00 /0:00

大航海時代的巔峰過去了，人們在空中往來，然而這一切並未改變哈利法克斯與歷史碰撞的宿命。

一九九八年九月二日夜晚，瑞士航空一一一號班機自紐約起飛，原定飛往日內瓦，機上載有兩百二十九人。當飛機飛越加拿大東岸時，機艙內傳出濃煙，機長聯絡哈利法克斯塔台，請求緊急迫降。但火勢蔓延迅速，在距哈利法克斯西南方約三十英里的佩吉灣（Peggy's Cove）外海墜毀，機體瞬間解體，無人生還。

搜救船與潛水員在冰冷的海水中工作了數周，撈起十萬多件殘骸與遺物，當地居民自發協助搜救與安撫家屬。如今只有十二名常住居民守護著這個曾經充滿藝術氛圍的小港灣，岩岸上立著一座簡潔的花崗岩紀念碑，朝向海平線與日內瓦的方向，似乎堅持不讓這個災難被遺忘。

二○○一年九月十一日，當美國本土遭受恐怖攻擊、全球航空網瞬間停擺時，數百架跨洋客機被迫改降，加拿大東岸頓時成為天空的避難所。

哈利法克斯國際機場當時接納了超過四十架飛機，及數以萬計的乘客，然而小城人口不到十萬，住所有限，當地政府立刻關閉學校，以便容納這些來自天空的難民，居民則自發前往機場與學校，送上毛毯、食物與電話。

我們的導遊說，當時許多百姓打開自家大門，接待從空而降的陌生人。對於他們的感謝，她只是很平靜地說，一百年前我們城市大爆炸，美國人和全世界幫助我們從廢墟裡站起來，如今，我們只是回饋萬分之一。

哈利法克斯，這座北大西洋的門戶，原本只是地圖上的一個名字，這次的海洋巡禮，讓我認識了這個港口的過去與現在——它現在是加拿大的海軍基地，介於歐美之間，守望著海上的安危與突如其來的災難，而它的居民，似乎早已在歷史的火光中，繼承了面對災難的文化基因：勇敢從容地面對，慷慨無私地回報。（下）

哈利 加拿大 瑞士

上一則

不擾的慰問

下一則

隱形左撇子

延伸閱讀

美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大恐是下一個

美對委內瑞拉和格陵蘭出手 專家憂加拿大恐是下一個
鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事
畢生難忘的加拿大行

畢生難忘的加拿大行
英國證實 協助美軍在北大西洋追捕油輪貝拉一號

英國證實 協助美軍在北大西洋追捕油輪貝拉一號

熱門新聞

輪椅六十天

2026-01-13 01:00

憤怒深處的悲傷

2026-01-07 01:00

活到八十八

2026-01-10 01:00
（圖／太陽臉）

我75歲，不開車開YouTube頻道（上）

2026-01-08 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26

人生總有短路時

2026-01-10 01:00

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力