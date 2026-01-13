我的頻道

我的母親

三月的光
作者母親與三個子女合影。
在我的記憶中，母親的身影總是與「堅韌」兩字交織在一起。她出生於屏東一個務農的家庭，儘管求知欲強，卻因為家庭條件不好，早早地與大學夢想擦身而過。然而，學歷的缺失從未限制她生命的厚度；相反地，生活成了她最嚴苛也最深刻的教室。

婚後母親搬到高雄與夫家的大家庭同住，這是她人生第一場無聲的修行。在那個繁雜的大家庭裡，生性內向的母親，必須在種種人際磨合與傳統束縛中掙扎、適應。

但真正讓她蛻變的，是移居美國後的孤軍奮戰。當時，父親因為生意上的關係，選擇獨自留在台灣，每隔幾個月才來探望我們一次，母親隻身帶著十六歲、十三歲和十一歲的三個孩子，在全然陌生的異國土地上扎根。

那時的她，既是溫柔的避風港，也是扛起一切的屋簷。面對文化差異與單親育兒的重擔，她未曾退縮，用一雙手，硬生生地為我們在異鄉撐起了一個完整的世界 。

儘管婚姻生活並不美滿，甚至充滿了背叛與心碎，母親卻從未讓負面情緒淹沒她的勇氣。她以極大的智慧，與獨立的精神，將我們三姊弟撫養成人，讓我們在健全的人格中成長。直到最後，面對父親的背叛，她選擇了轉身，那不是逃避，而是一個強大靈魂對自尊的最後守護。

現在的我，看著這名曾經為了家庭奉獻青春的女性，心中滿是敬佩。她或許沒有大學文憑，但她用一生的勇氣，教會了我們什麼是真正的「獨立」與「高貴」。她是我生命中，最勇敢、也最值得尊敬的榜樣。

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

省學費、生活費 加大學生提早1年畢業人數激增

2026年上路學貸與助學金新規影響學生及如何支付大學學費

禿頭山19歲墜亡者身分確認 聖塔克拉拉大學新生

憤怒深處的悲傷

老夫老妻

南美三角酢漿草。（圖／123RF）

月下低垂為誰眠

（圖／太陽臉）

我75歲，不開車開YouTube頻道（上）

麻將與失智

三餘書店書店創辦人暨負責人鍾尚樺(左起)與三餘創投董事長童維辰、文化部長李遠在三餘書店前合影。（記者陳宛茜／攝影）

不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

