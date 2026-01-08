舊時玩具與遊戲(下)

假期裡，父母會帶我們三兄弟到位於月湖「芳草洲」的兒童公園裡遊玩：從圓形多層旋轉滑梯滑下，坐在「蹺蹺板」上此起彼伏，在草地上撲蜻蜓、捉螞蚱。在不能外出的日子裡，母親會陪我們在家裡下「飛行棋」和玻璃彈子「跳棋」。我們自己則會玩用後輪摩擦驅動的玩具小汽車，看誰的車開得快、開得遠；我們還曾在家裡地板上放一根竹竿當作球網，來一場乒乓球比賽。

最有趣的是，我和弟弟在家裡模仿表演文革樣板戲「紅燈記」，我演「李玉和」，二弟飾「王連舉」，三弟扮「鳩山隊長」。三人都戴上我用紙板自製的「大蓋帽」，「李玉和」手提自製紙質「號誌燈」，「王連舉」左臂用紗布繃帶綁住吊在胸前，「鳩山隊長」則戴上用鐵絲自製的圓形眼鏡，嘴唇上方還用毛筆沾墨汁畫一撮小鬍子，一切都像模像樣，或許可算是那個年代的Cosplay（角色扮演）吧。

我們住在寧波時，家裡有一輛上海產「永久牌」黑色自行車，屬父親騎用的「專車」。因父親曾長期在寧波周邊地區工作，離家較遠，經常一個星期甚至一個月才能回來一趟，故平時這輛自行車被高高掛在家裡的牆壁上，一來避免車輪胎長期原地不動受壓導致老化沾黏，二來防止年幼的我們乘機偷騎而發生危險。

我們全家搬遷到青島時，這輛自行車也同時被託運到新家。到我讀初中時，父母終於允許我可以學騎自行車了，於是自行車成為我們當時的一件「大玩具」。這輛自行車的把手前面有一盞「磨電燈」，用作夜間騎行時的照明，它靠裝在後輪的小電機與輪胎摩擦來發電，騎得愈快燈光就愈亮，這在當時是十分「拉風」的。

很快，我就能很熟練地騎自行車了。此後的課餘時間，我會推車帶著弟弟來到家附近的匯泉廣場，我先讓三弟坐在自行車的橫梁上，我再跨上車座開始騎行，二弟則迅速跟跑並起跳跨坐到車後座上。就這樣，我們三兄弟共騎一輛自行車，猶如雜技表演，在廣場上玩得不亦樂乎。

有一天，當我們再次上演「三人共一騎」的戲碼時，突遇地面一條未填平的小溝，自行車前輪陷入溝內，導致翻車，三兄弟應聲倒地，所幸有驚無險，人、車皆毫髮未損，卻成為我們至今時常憶及的笑談與趣事。（下）