對我來說，寫程式是一件有趣且具挑戰的事。從小我最喜歡的就是眷村的元宵猜謎晚會，設計程式的樂趣就和猜中謎底一般令人興奮，這份樂趣也讓我堅定地一步步完成了我的電腦夢。記得有個程式的要求，是給冬天下雪頻繁的底特律市規畫出最有效率的鏟雪車行動路線，在著手寫程式前，我必須先想好路線設計的方案，這就像解數學題一樣，讓人著迷。

在大學部的眾多電腦課程裡，我最喜歡、也是我整個電腦生涯中最受用的一門課是「資料結構」（Data Structure），這門課教會我如何有效地整合、存放和取用數據。因為喜歡，我的作業和考試成績在班上都很出色，也讓教這門課的老師對我留下深刻印象。

韋恩州大一年有三個學期：秋、冬季班各有三個月，夏季班只有一個多月，課程較緊湊。為了照顧大女兒和配合外子的時間，我秋冬兩季都會修兩到三門課，夏季則只修一門，如此順利地在兩年內修滿十一門課、四十個學分，取得學士後學位證書。

十一門課中最辛苦的，是一九八二年的夏季班，我修了一門最難的必修課「組合語言」（Assembly Language）。當時我懷了老二，預產期是六月下旬，五月中上課的第一天，我就用生澀的英文告訴老師：「如果我生產不順利，請給我Incomplete的成績（可以重修而不用再繳學費）。」這門課一共要做七個程式，我想生產前應該已完成四個，產後再做三個還有勝算。沒想到這門課難度大，同學們問題多而推遲了進度。

二女兒如期於六月二十日出生，產後一星期我就回去上課。老師看到我十分驚訝，他以為我生產後就不會再來上課，而把我的作業和成績都交給了助教保存。結果我在月子裡順利修完這門課，還拿了個A。

在順利修完電腦系學士後學位班的課程後，我便提出攻讀電腦碩士學位的申請，並且請講授微積分／統計和資料結構的兩名教授幫我寫推薦信。就這樣，我在一九八三年九月正式進入電腦碩士班就讀，並且還拿到為數不多的助教奬學金，不單學費全免，每月還增添了收入，也朝我的電腦夢邁進了一大步。

當助教第一學期的工作，是給電腦系大學部的學生解答「福傳語言」（Fortran）的難題，以及出題讓他們完成程式。福傳語言是一九五七年由IBM 公司發明的電腦語言，普遍用於科學與工程計算。我則是現學現賣地當了一學期的福傳語言助教，現在想來還心虛不已。

最後要談談人和。在改念電腦的漫漫長路中，我得到許多人的幫忙，沒有他們，我可能會念得很辛苦，甚至念不下去。

頭一位是我一早就碰上的助教Allen，他是個七○年代的嬉皮，蓄著長髮和鬍鬚，不修邊幅，但人極聰明且樂於助人，我的好問和他的樂答，對於我的電腦啟蒙有莫大助益。我在月子裡與組合語言奮戰時，多虧了他來宿舍給我講解，才讓我順利完成要求。

再來是系上教「編譯程式」（Compiler）的邱立克教授（Dr. Culic），他在我進入碩士班並當上助教後，體諒我邊帶孩子邊念書的辛苦，就向系裡指定要我當他的助教。編譯程式是電腦碩士班的必修課，讓學生明白如何把電腦語言變成組合語言來執行指令，這門課沒有考試，但每周有問答題的作業，因此我不必出外上課，只要在家批改作業即可。

邱立克教授不僅讓我從第二學期起就當他的助教，直到我拿到碩士學位為止，他還是我碩士畢業論文的指導教授。可惜他在一九八五年七月我交出論文後，就因中風 而退休 了。每每想到他，就讓我對「好人有好報」這句話深感懷疑。

自二○二○年退休後，回顧自己在資訊科技這一行剛起步的時候，就在天時地利人和的助益下，改行取得電腦碩士學位，搭上第一批「電腦工程師」的順風車，平安、快樂地走完我在美國職場闖蕩三十五年的生涯，這不能不感謝美國大學給了我改行的機會，以及求學時遇到的美國師友們給了我莫大的關愛和幫助，特以此文表達由衷的謝意。

（下）