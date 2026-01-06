我的電腦求學路(上)

會吃上電腦這行飯三十多年，有天時、地利、人和的因素，缺一不可。當年大專聯考，為了捧上養父口中的鐵飯碗「老師」而選考文組，「不幸」考上了台大 中文系，大學畢業後，如願在中學教了五年國文，以為這輩子就這樣了。

一九八○年七月，我帶著三歲的女兒以依親 身分來到美國底特律，與攻讀博士學位的外子團聚。除了在家相夫教女外，我也趁女兒上幼兒園時，到附近的成人學校補習英文；周末則連跑市郊兩家中文學校，教當地華人 的下一代中文，除了發揮所長外，還可賺些鐘點費貼補家用。

外子就讀的韋恩州立大學（Wayne State University）是所城市型大學，為了方便上班人士進修，許多課程晚上也開班，這點對於白天要照顧女兒的我來說是個利多。更吸引人的是，外子的助教身分，讓我能以學校教職員眷屬的身分修課，一學分只需付二十二點五美元。在這種天時地利的條件吸引下，我便動了改行念電腦的念頭。

當年電腦還算新興學問，只有政府機構、大公司和學校負擔得起購置及維護電腦主機，個人電腦的出現和普及還是幾年以後的事，因此，會寫程式操作大型電腦的人，屬於稀缺人才，就業市場前景可期，我就是著眼於此才決定改念電腦。

韋恩州大的電腦系設有學士後學位班，專門給已有學士學位的人士修習，只要修滿電腦系大學部的必修課程，毋需重修文理學院的其他必修課程，就可取得證書。只不過有兩門數學課是必須的，那就是微積分和統計學，我大學念的是中文，自然沒修過這兩門課，但大一時室友被微積分折磨的情景，記憶猶新。當時我就納悶，微積分到底有多難，讓一票台大高材生也叫苦連天。

從小學到高中的求學過程中，數學一直是我喜歡的科目，加上一路遇到擅長教學的數學老師，讓我學到用邏輯思考方法來解數學和生活的難題。因此，大學畢業多年後能有機會接觸微積分，我的期待之情多於擔心。

微積分（分I和II）和統計兩門課，都由同一名數學系教授講授。因為是大學基礎課程，課都開在白天，上微積分課時，我都是帶著四歲的女兒去上課，一本畫圖冊、一顆切好的蘋果和幾片餅乾，就可以讓女兒安靜地坐在我身旁陪我上完課。

到修微積分II時，我正懷著二女兒，上課時除了有大女兒坐在身旁，我還挺著個大肚子。記得有一次下課時，數學教授笑著對我說：「你家老二可能一出生就懂數學了。」不知是我的數學底子確實不錯，還是老師教得好，微積分和統計學我都拿了A。

一九八一年我修的第一門電腦課寫的第一個程式，還是用打孔的電腦卡輸入：將厚厚的一大疊電腦卡按序排好送入讀卡機，再經主機編譯成機器語言。幸好當時與主機連線的終端機已經開始普及，可以使用鍵盤打字輸入，免除了打卡的麻煩。一開始我還需要到學校的電腦室使用終端機，後來則自行購置了一台，在家裡就可以用電話連線輸入，方便許多。