傲雪紅梅自芬芳(上)

一直以來，我都遲遲不敢動筆寫父母那一輩的故事，因為過於悲慘淒苦，有諸多的擔憂和忌諱。然而，如果不及時記錄下來，遺忘比當年的痛苦更可怕，忘卻過去，重蹈覆轍，才是最大的悲劇。

母親生於一九四七年，本姓李，出生地新堤鎮為洪湖市城關所在地。外公讀過書，在糧食單位做會計，家境不算富裕，也不貧困，畢竟祖上為殷實的生意人，可惜時運不濟。母親排行老二，上面有個大姊，下面有三妹、四弟、五弟、六妹及么弟。

不幸的是，外曾祖母重男輕女，封建思想作祟，當外婆第二胎又是女兒時，非常嫌棄，強勢命令外婆把我母親送人。大陸曾長期存在拋棄女嬰的悲劇，屢見不鮮。尚在襁褓裡僅三個月的母親，淪為外曾祖母可以輕易遺棄或送人的小東西。

外婆雖然諸多不捨，也不敢忤逆外曾祖母的旨意，抹著淚，眼睜睜看著自己的親生女兒粉雕玉琢般可愛，還在懷裡酣甜吃奶，就被外曾祖母粗魯地強制抱走，還有怎樣的生離死別比這更殘忍？

洪湖岸邊的一戶漁民，夫妻棲息茅草棚，膝下無子女，靠男人出湖打魚獲為生，家徒四壁，一貧如洗，母親就被送到這裡。隔了十幾天，外婆思念被送走的女兒，內心隱隱不安和歉疚，偷偷跑去湖邊，到那戶漁民家探視，沒想到卻嚇出冷汗。

那家空無一人，漁民出湖，男人撒網，女人划槳補網，生活艱辛，無暇他顧。女嬰被扔在屋外木頭搖籃裡，黃皮寡瘦，饑得嚶嚶哭泣，湖邊風呼嘯，嬰兒衣著單薄，蓬頭垢面，根本沒人照料。外婆傷心欲絕，抱起嬰兒嚎啕大哭，給女兒餵奶。這家委實太窮苦，孩子留下來只怕夭折，外婆毅然把母親抱回家。

回家沒消停幾天，外曾祖母不斷冷嘲熱諷，加上外婆性格懦弱，母親在五個月大時，第二次被外曾祖母送人。這回是峰口鎮的程家，晚清時屬當地的殷實人家，男人能說會道，有份安穩的職業，女人結婚好幾年無生育，我喊劉姥嬤，是個標準的大小姐，不事勞作，裹著三寸金蓮的小腳，在民國，經常出沒在當地的達官貴人圈子。我在孩童時，經常見過她老人家褪掉襪子，裸出那煞白畸形的小腳曬太陽，頗為猙獰。

母親初到程家，作為程家香火延嗣，享受小公主的待遇，全家視為掌上明珠悉心呵護，取名樂玉。但是，好景不常，沒過三年，劉姥嬤接連懷孕，誕下兩個女兒和一個兒子。母親在程家地位墜入深淵，被當作奴婢使喚，從小做家務，挑水做飯，撿柴禾，照顧弟妹，一切苦役都沉壓在這個過繼來的養女幼弱的肩膀上。

洪湖市盛產水稻，稻穗收割後，稻草曬乾，用木製的機械編製成草包，母親九歲就去打草包，換取微薄的薪酬貼補家用。為了果腹的口糧活命，這麼幼小的童工從事繁重的體力活，實屬生活所迫。

一九五四年，長江爆發特大洪水，洪湖地區的災民逃往鄂城，母親十歲就加入壯實的成年人隊伍，上山砸石頭，掙工分。飛塵迷霧，手磨出水泡，頭額被噴濺的碎石扎得鮮血淋漓，她也只能隱忍。母親性格要強，雖然身材單薄矮小，不敢叫疼，只有更賣力去幹，唯恐管事的幹部輕賤她，把她辭退，回去拿什麼交差？

十三歲，母親進國營企業洪湖市床單廠上班，做紡織女工，織布機轟鳴，棉絮飛揚，為了溝通，工人都亮嗓門嚷嚷。工廠三班制，母親為了多掙錢，加班加點，超負荷高強度地勞作，導致渾身病，但她始終樂觀、豁達，不服輸，樂於助人。同事請假，她幫忙頂班，經常幹十六個小時，沒日沒夜，才拖著疲憊回家。

床單廠在上世紀八○年代倒閉前，經濟效益差，發不出工資，就給職工發床單充抵工資。我們家那些印染精美的床單，被母親當作禮物送給親戚朋友，非常受歡迎。我和弟弟在學校調皮，少不了母親提著包裝完好的床單去打點老師。母親為了我們，任勞任怨。

每一代人，有每一代人的苦悶，但她們那一輩，不僅是物資的極度匱乏，還有對思想的畸邪箝錮，對精神的摧折和清洗，像草芥倔強地生長。活下去就是幸運的，也是最大的成功。（上）