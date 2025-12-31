高中畢業後上山下鄉的那兩年半間，周日也即趕場天，值得一提。

那時，勞動繁忙辛苦，到了周日才會歇息下來。歇息下來，也不會只是待在家裡睡大覺，自己開伙，油鹽醬醋及其他給養都得自己解決，於是周日就有了雙重意義，一是休息的節日，二是採購給養的日子。

離我們最近的場叫雞場，在北邊四公里處，我們通常就到這裡去趕場。雞場不在我們所屬的貴州紫雲縣，而在貴州安順縣，安順縣比紫雲縣發達一些，因而物價也要貴一些。那時，我們要到哪裡去，遠了，就坐各種各樣的交通工具，近一點，就自己走路，美其名曰十一號自行車。到雞場去，圖的就是距離近，走路輕鬆一點，省點時間。

我們就住在黃土公社社部所在地的公路邊，沿著公路往北走，過了名叫半邊山、一根筍的兩個村莊，再走出去一公里，就到了雞場。兩個村莊得名於其所在的兩座山，半邊山村這裡有一座山就在公路邊，面朝公路這半邊莫名其妙削去了，只剩下另外半邊。一根筍那裡也有一座山，山不高，卻突兀如竹筍，立在村莊旁，於是這個村莊就得名一根筍。

到了鄉場上，街道兩側以及附近旮旯裡都是農民，前面擺了小攤，賣小菜、賣雞蛋 、賣雞，還有其他食品用具，小菜捆成一把一把，雞蛋用稻草捆成十個的串，雞用繩子捆住雙腳。買賣雙方要價還價，你來我往，我們還了價，裝成毅然決然不賣就離開的樣子，對方妥協，我們就上前付錢，把東西拿走。

雞場的趕場天去了幾次之後，就覺得乏味了，於是就換到南邊的鄉場上去。南邊最近的這個鄉場，離我們足足有八公里遠，是我們的區政府所在地。走八公里路去趕場，還是很累人的，不過那時年輕腳力好，有說有笑，看到右邊一條蜿蜒小河的時候，就到了目的地。

那裡叫貓營，也跟動物相關。走了比到雞場一倍遠的距離去趕貓營這個場，回報還是很高的，不管買什麼，物價要便宜很多。

買了太多的東西，回家就會格外辛苦，於是一路上都在尋找各種可以代步的交通工具。有時運氣好，所在公社的手扶拖拉機正好向我們所在的黃土公社方向去，我們就會厚顏無恥趕上去，求施姓司機帶上我們。公社窮，擁有的唯一交通工具就是這輛手扶拖拉機，施司機也成了公社上下敬仰巴結的人。我們沒有什麼好處可以給他，唯一可以做的就是祈求，他也還通融，每次都讓我們坐上了手扶拖拉機。

有時，我們去貓營趕場，正好遇到從安順方向開過來的大客車經過貓營，往更遠的地方去，我們就假裝是大客車所屬運輸公司的子弟，學著那些子弟的貴陽口音，自報一聲：「公司的。」無票坐上車去。大客車翻越一座又一座山，到另外一個鄉場去。

那個鄉場的大名還是跟動物相關，叫狗場。狗場是另外一個公社所在地，也屬於貓營區，因為更偏僻，物價更便宜。

有次，還在場上遇到了一個久違的高中女同學，這才知道她就在附近插隊。她盛情邀請之下，我們就隨她走到附近她家裡，吃了一頓可口的飯菜，連午飯的錢都省了。我們做了大量採購，滿載難歸，又混上大客車，回到我們所在的黃土。

那時生活艱苦乏味，趕場既是採購活動，也是娛樂活動。幾十年沒有趕場了，不禁懷念起那些擁擠快樂的趕場天，那些收穫滿滿的趕場天。