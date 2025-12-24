一次蔣經國先生（前排中）和多位政要在北橫公路一座涼亭小坐，作者（後排右一）一起合影，其中桃園和宜蘭縣長以及政務委員費驊（後排左一），不約而同穿著青年裝。

大約是一九八○年代到九○年代間，台灣社會曾盛行一種名為「青年裝」的男性穿著，先是出現在當時的政治菁英階層，隨後擴大到公務體系及教育界，流行所及，連社會上許多年輕人也引為時尚。

所謂的青年裝，外觀形式上是大開領，正面外貼四個或兩個方型大口袋，領口比傳統西裝稍小，下擺長過腰身，腰部稍稍內縮而露出腰圍。這樣的衣著設計遠比西裝輕鬆太多，瀟灑帥氣而又不失正式感，亞熱帶的台灣夏天出現了這樣的設計，確是為男人造福匪淺。許多男人即使上班時有冷氣，總有出門的時候，大熱天穿著西裝、打著領帶走在大馬路上，或是趕車、赴約，真有如酷刑，穿上了青年裝頓有輕便自在之感。

青年裝究竟是如何出現、如何流行起來的呢？據說最早出自於救國團，而大大引領時尚的，極可能就是創辦救團團的故總統蔣經國 先生，想必連他自己也會感到意外。

經國先生常喜輕車簡從四處走訪，城市鄉村、山區部落無所不見他的身影，甚至連監獄、看守所、少年輔育院也常在重大節日看見他專程到訪，與那些不能回家的人聊聊家常、談談生活細節，問吃得好不好、在裡頭的工廠工資有多少……等等。而人們經常看到他的穿著總是簡樸輕便，有一段時間，一襲青年裝幾乎就是他的「制服」。

或許受了這個影響，許多公務機關紛紛為員工訂製青年裝，青年裝成了公務員的標準穿著，接著更帶動了許多機關、社團、學校，連廠商管理階層也有以這一套當制服的。當時我服務於新聞媒體，報社居然為我們特別量身打造各發一套，大家也覺得穿得體面而自在。

有趣的是青年裝雖以青年為名，男士穿著卻無年齡限定，六、七十歲以上的中老年人也常穿著到處走動，有些人乾脆把名稱倒過來講而稱之為「裝青年」自我解嘲。

青年裝的出現，想必直接重創了傳統西裝。似乎與此同步，穿西裝、打領帶的男士漸少，重要會議場合，穿西裝的好像只剩坐在主席台中央幾位。百貨公司男裝部雖不曾見過賣青年裝的專櫃，倒是賣西裝的業者生意漸冷，而男士穿西裝再也罕見有人專程到傳統西裝店，由老師傅從頭量到腳的鄭重其事了。

傳統西裝師傅從為客人量身材開始，製作過程往往要一個月，價格若以當時物價而言，堪稱頗為昂貴，但身為男人，大多仍是少不了訂做個一兩套以備不時之需，有些場合不穿西裝，好像連自己都會感到坐立不安。

男士西裝在百貨公司出現之後，西裝外表維持著傳統，在製作上卻由工廠產線直接產出，講究的衣領與骨架不再堅持層層重重，而變得輕便舒適，男人上街隨時可以選購一套，售價也比訂製便宜太多。而有了青年裝之後，買來的西裝就算再輕便，也常常交給自家衣櫃穿，領帶更成了衣櫃的忠實伴侶。

青年裝後來怎麼又「退流行」了？隨著經國先生去世，社會潮流再次變革，人們追求的是更潮也更自我、更自在的裝扮，相對的青年裝此時又被嫌怨束縛太多，最後終於被時代之輪揚棄。而我自己那一套究竟流落何方？已經完全失去了記憶。