圖為台北中山堂。

在那個年代，沒有能夠容納萬人、且具備高級音響及燈光的表演場所，如今日台北東區的小巨蛋。當時大型的音樂活動多在台北市中心的中山堂舉行，包括熱門音樂演唱會。

沒錯，那年代就是指半個世紀前的一九六○及七○年代。當時駐台美軍最高達十多萬人，負責越戰補給及修復等工作，供給美軍娛樂的，有美軍電台播放的排行榜歌曲，以及基地上的美軍俱樂部，台北大旅館的夜總會也應運而生，演唱西洋歌曲，也就是我們所謂的熱門音樂。

夜總會演奏熱門的西洋歌曲，也培養了台灣年輕人對這些音樂的喜愛，對統一、華國、中央、國賓、第一飯店等夜總會趨之若鶩；駐唱的樂團多為在台的歌手及樂師，也包括來自香港 及印尼的僑生。

每當節慶如新年、中秋 節、聖誕節 ，電台主持人陶曉青、余光，以及西洋流行音樂演唱會公司負責人張亦威，選擇台北當時最理想的中山堂舉辦熱門音樂演唱會，邀請在夜總會駐唱的樂團及具有音樂水準的業餘團體參與盛會。

我曾經擔任石器時代合唱團（駐唱中央飯店）及時光樂團（駐唱華國飯店）的主奏吉他手，每年在中山堂的演唱會都躬逢其盛。當我把樂器搬下計程車到達現場時，中山堂外已經是人潮擁擠，看到踴躍的歌迷排隊準備進場，我的興奮之情至今記憶猶新。

每場音樂會邀請五至七團，每團演唱六至八首歌曲。當某樂團在表演時，下一個樂園已在龐大的布簾後面準備，輪到表演時，就把布簾拉起，將準備好的樂器往前台移動，如此類推，在主持人介紹出場樂團時，此樂團已經準備就緒。

每個樂團表演的歌曲，事先都與主辦單位溝通以避免重複。每團都具有不同特色，表演時使出渾身解數，盡情發揮，也與台下觀眾的歡呼互動，安可兩至三條歌曲欲罷不能。

仍然記得電星合唱團的主奏翁孝良，他演奏美國Ventures樂隊高難度的吉他演奏曲Caravan為一絕；雷蒙合唱團的主唱金祖齡深厚的嗓音，可謂「餘音繞梁三日不絕」；石器時代的主唱梅汝甲不忘在表演中穿插幽默的短劇，搏得滿堂喝采。每一回兩個多小時的演唱會，皆在主持人感謝大家光臨後圓滿結束。

接著我匆匆忙忙把樂器搬上計程車，趕回駐唱的夜總會；同樣的歌曲，不一樣的場合。

五十多年後的今天，我仍然記得每次在中山堂熱門音樂演唱會的盛況，在台上背著吉他的我及樂團隊友，與台下聽眾如癡如醉融入音樂的景象，仍歷歷在目。中山堂舉辦的演唱會已經走入歷史，但是我深信那些喜愛音樂的朋友們，也會像我一樣永遠珍惜那段美好的時光。