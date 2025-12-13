一九六五年，我被分配到上海一個偏遠地區的中學任教，並擔任一個班級的班主任。所謂班主任就是要領導與教育好這個班級的學生，其中一項內容，就是每周要開一次班會，內容就是表揚好人好事、提出學校要貫徹的紀律等事項，但是這些三言兩語就可結束，況且並不是每周都須重複，於是周會變成大部分時間都是我在講台上讀報。可奇怪的是，每逢周會，學生們都眉開眼笑，還有的雙手撐桌托頭，仰臉注視我，意思是可開始了吧。

學生們究竟在等什麼，我當然心裡也有數。我以前求學時，大部分老師上課都是講上海話（滬語），而從我們這一代的教師開始，學校雖未明文規定，但大部分和我同年齡的老師都講普通話，只有一些年紀很大的老師例外。

我知道我普通話講得不標準，但還是拚命地學那個以北京音為藍本的普通話，學捲舌。可是學校又不設老師的普通話培訓班，所以我讀報時往往走音，牙膏成了「牙膠」，於是哄堂大笑，而且笑聲連連，因為我繼讀在讀，走音綿綿，班會也就成了學生們最放鬆的開心課。

我現在回上海和同年齡的朋友們聚會，大家還是用地道的上海話交流，如果講了捲舌的普通話，朋友們一定說：「好了，不要裝腔作勢了。」我和朋友們聊天後，吃了一驚，得知我們的孫輩回到家是都講普通話，不肯講上海話，即使他們聽得懂。我在想，要是到了他們的下一代，還會聽得懂滬語嗎？更惶論講了，可能那時他們反而會給你來個Yes或No呢。

繼而我又聯想到滿清時代，滿州人或曰女真人在入關前，基本上只有口語，沒有書面文字，是努爾哈赤在進關前要求幾個滿州大臣，借用蒙語的文字創造了書寫的滿文，後又有漢族大臣進行潤色定型。

滿州人統治中國兩百六十八年，最後的結果是什麼呢？清朝歷來的統治者主要使用的是漢語，乾隆的大量詩篇都是漢語，朝廷的重要文件也是滿漢兩種文字同存。現在全中國能識滿文、講滿文的人，不到一百人，他們基本上都在北京，而且多是研究歷史的學者。

據統計，中國現有逾千萬滿族人，為什麼還會產生上述的後果呢？我個人認為更主要原因，是漢人的人口占了絕對多的數量，不需要投票選擇，在每天生活中，原來那些少數人的語言，潛移默化被逐漸浸潤而歸一大同。

我又想起了一件事。我的姑父解放前是在海關工作，解放後轉去外貿單位，所以也常與外國人打交道，他是個很愛學習的人，除了英語原來就精通，又自學了法、俄等文，親戚都稱讚他為「六國相談」。

他人在湛江，常和我通信，有一次他在信中說他又在學世界語，這屬實讓我吃了一驚，世界語是全世界都講的語言嗎？可現在有一百多個國家，有數不清的多少種語言，怎麼又來了一個世界語？可能讓全世界的人都講同一種語言嗎？

我問姑父什麼是世界語，他說他也不清楚，他是用「北京周報」（Peking Review，後改名Beijing Review）這份雜誌作教材的。中國的北京周報在上世紀六○年代很出名，是一份中國對外介紹交流的主要雜誌，有多種語言的版本，據我那時所知有六種語言：英、法、德、日、西、俄。姑父告訴我還有世界語版，他就是用英語版和世界語版參照對比而自學。

直到有了百度，尤其是查了DeepSeek後，我才明白世界語是怎麼一回事。原來世界語（Esperanto）是一名生於一八五九年的波蘭 醫師柴門霍夫創造的，那時候的波蘭從屬俄羅斯帝國，同地區的波蘭人、猶太人、俄羅斯人、德國人等因語言不同，交流困難，於是他萌生了創造一種便於各種族人交流的語言。

一八八七年，他推出了一本名為「第一書」的世界語教科書。世界語有二十八個字母 ，每個字母都是用兩個英語字母合在一起而成，使用規則很簡單，發音也易學。聯合國 也推崇這個語言，兩次開大會予以肯定及推廣，但至今聯合國自己使用的語言還是英語、漢語、俄語、法語和阿拉伯語。中國的北京周報現在也沒有世界語版了，儘管中國還有出版世界語書籍的出版社。

好了，如果要總結一下，人造的滿文已差不多壽終正寢了；人造的世界語經過了近兩百年的實踐，現在僅為一個聯合國增加了一個標貼。我們的方言呢？據不完整的統計，全中國的方言達幾百種，而且基本上是沒有文字的口頭語言，能否在全國都講普通話的同時，仍舊保留了各地方言呢？這可能真是不易達到的目的，魚和熊掌不可兼顧嗎？