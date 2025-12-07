關於瓮堂穹頂的水珠現象，忤逆地說，父親只是知其然而不知其所以然，自視甚高的級任老師也被我問倒。正當發愁之時，忽然想起四川的姊姊，於是振筆疾書，附加自繪的草圖。也不怪乎她在其大學裡有個「萬博」的雅號，很快就收到她的回信，撥開了籠罩於我腦海的疑雲。

她像是一個很有經驗的建築師，很專業地娓娓道來。她說這是一個非常有趣的問題，涉及到中國古代建築中一項巧妙的物理學應用。澡堂內部充滿高溫水蒸氣，當其遇到溫度較低的穹頂內壁時，會冷凝成小水珠，這是一個常見的物理現象。半球形穹頂是問題的關鍵，光滑的穹頂表面類似荷葉現象，小水珠不會分散地停留在各個點，而會在光滑的壁面上滾動、合併，變成為大水珠。

若是在一般浴室的平坦頂上，水珠變大後，因重力就會直接滴落；而在這巧妙的球形穹頂上，水珠只會匯聚成股，然後沿著穹頂的弧形彎曲面向下流動。此外，堅固緊密的瓮壁增強了防水性，減少了水汽從接縫滲透的可能，從而減少了冷凝水的產生，這也是個要素。

至於我對那穹項小圓天窗是否有什麼作用的猜想，深得姊姊讚許，她順著我的思路，進一層地詳細分析：小窗不僅能採光，還有益於空氣流通，調節澡堂溫度和濕度，避免過多水蒸氣積聚在穹頂，從而減少冷凝水的形成。她行文至此，竟然很風趣地以魔術師的口吻總結：「當這些先人鬼點子湊在一塊，也就是見證奇蹟的時刻。」

雖然姊姊分析得深入淺出、井然有序；雖然鐵的事實擺在面前，但我仍舊半信半疑，每次沐浴時，總是目不轉睛地盯著穹頂遐思，時不時摸摸那濕漉漉的瓮壁。其實我本該就此軟化，本該試著漸次接受，怎奈仍屈於自己的叛逆，以致如墜雲霧，一片茫然。

大抵人心所向，物愈難得則志愈堅，境愈幽邃則探愈切。西瓮之於我，就是一個極其渴望破解的謎。但我很幸運，才去瓮堂沒幾次，就碰見街坊上很有親和力的揚州籍徐大哥，尤其他工作服上繡著「西瓮總領班 徐華萬」，更教我樂不可支。

一腳踏入西瓮，撲面而來兩個幻影，一是掃帚巷口的老虎灶的放大，另外一個，則是小舅服務的兵工廠的縮影。磚砌的巨大鍋爐，上面坐落著四口直徑大約一米的大鐵鍋，爐膛裡烈焰騰湧，鍋裡沸水滾滾，熱氣冉冉，氣勢雖宏大，但並不足為奇。倒是潛行默移的傳熱系統教我驚嘆，也由衷敬佩先人們的超然智能。

山牆，是爐灶間與池浴間的隔牆之俗稱，厚約三尺，內中空竅，兩條陶管蜿蜒於其中，分別導引爐膛之部分熱氣及煙煨，以煦暖整個沐浴之空間。

矮人一截，並不意味品德或者能力遜色。極其平凡的爐灶間地面，較浴室低約半米，但它並不平庸，因這巧構是便於燒火操作，藉著熱空氣上升原理，促使熱氣和熱煙自然地向上升，從而有效地加熱高處的浴池。

地火龍系統是最關鍵的結構。爐膛的火焰和高溫煙氣並不直接向上排出，而是被引入迷宮式煙道，這些磚砌的煙道像龍的脊背一樣，盤繞在整個池浴間地下，巨大的熱量透過其皮層和地板，持續而均勻地給浴池、整個大廳供暖，保持地面溫熱。直至精華殆盡，空殼的縷縷青煙始由煙囪逸去。

在去台灣前的那四年裡，幾乎每個禮拜天都去瓮堂，在父親的深厚人脈以及徐大哥的庇蔭之下，無拘無束，無憂無慮，快活無比，譜成了我最美好的童年。

幾十年後尋根時，我棄五星大飯店的奢華，執意回到那兒重溫舊夢，只可惜，景物依舊，人事全非，徒留一片寂寥，觸景生情，一時忽然想起與我同此一懷的某佚名者的詩「重過瓮堂」：「石壁苔深舊浴池，瓮堂人去柳空垂。千年水汽凝如淚，曾照前朝玉雪肌。」

二○一三年，瓮堂終因不堪歲月之重負而黯然謝幕，更令我不勝唏噓和惆悵。（下）