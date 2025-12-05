薩摩斯島（Samos）位於北愛琴海，是希臘眾多島嶼中的第八大島，但是島上的文明傳奇卻是諸島之最。今年有幸前往，感受島上的文明遺跡，著實令人敬佩。

西方文明起源於公元前七、八百年，主要在當今的土耳其 西南方，當時居民都是希臘民族，包括附近的島嶼，薩摩斯島便是其中之一。目前所知的第一位西方哲學家——公元前七百年的泰利斯（Thales）便出身於這地區，他首先提出使用哲學邏輯與科學實證來解釋生命及自然法則。

泰利斯的概念百年後在薩摩斯島大放異彩，成為哲學與科學的首善之島。同一時期的中國正處於春秋時代，東方哲學思維也是百家爭鳴，孕育了許多才華出眾的思想家。

薩摩斯島文化的發展延續泰利斯的概念，但是更精進、更完善。其中翹楚便是公元前五八○到四九六年的畢達哥拉斯（Pythagoras），他最廣為人知的成就，是證明了直角三角形兩邊的平方和等於斜邊的平方，所謂的「畢氏定理」，其實這只是他諸多成就之一。

畢氏除了幾何的成就外，數學、音樂、生活、哲學都有涉獵，他定義了奇數、偶數、質數及一些特殊數對的規律。音樂方面，他以弦的長短訂立了今天還在使用的八度音階；生活上他發明了畢達哥拉斯杯，其道理應用在今天的抽水馬桶。他的哲學觀以數學及音樂為基礎，認為宇宙應該如音樂般和諧，而一切現象均可由數字與幾何來解釋，這一點遠遠超越泰利斯提出的宇宙是由水組成的哲學觀。

畢氏的宇宙觀影響整個西方世界，進而發展出現代科學及唯物論哲學。即使是二十一世紀的今天，物理學家仍繼續尋找宇宙的數學模型，從牛頓力學、量子力學到相對論，在在都依循畢氏的思維。

薩摩斯島除了畢氏之外，公元前三一五到二三○年的阿里斯塔克（Aristarchus）是另一位偉大的科學家，他的天文觀測到今天依然正確，可惜早他幾年的亞里斯多德（Aristotle）名氣和影響力實在太大，因此他不同於亞里斯多德的觀點完全被忽略，直到幾乎兩千年後的十六世紀才有哥白尼（Copernicus）為他平反。

阿里斯塔克觀察日月蝕，並計算出太陽遠大於地球，因而提出地球繞太陽的太陽中心論，這和亞里斯多德的地球中心論背道而馳，因此不被接受。他也提出地球自轉為一天，月球繞地球一周為一個月，並說除了地球以外還有其他行星繞著太陽，且畫下太陽系的行星圖；他還認為太陽只是眾多發光的星球之一。以上這些觀點完全正確，真是不容易。

另一位不能不提的，是公元前六二○到五六四 年、生為奴隸的伊索（Aesop）。他說故事的才能感動他的主人，因此得到解放，之後他創作七百多篇寓言故事，兩千多年來嘉惠了無數孩童，「伊索寓言」至今仍是炙手可熱的兒童讀物。

公元前的薩摩斯還有許多知名人士，比如公元前三世紀的數學家科農（Conon），今天的月球上有個火山口以他為名；還有公元前七世紀的黃曆及農業作家埃特利俄斯（Aethlius），以及許多詩人，包括可能的荷馬女婿克里歐非洛斯（Creophylus），及藝術家瑞厄斯（Rhoecus）和他兒子西奧多（Theodorus）。

薩摩斯島上多山，腹地很小，很難想像在遙遠的公元前數百年，這小小的島便能發展出影響人類至今的許多文明，值得在此大書特書一番。