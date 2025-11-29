我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

垂釣老棧橋(上)

石門
聽新聞
test
0:00 /0:00

我是一個有著四十多年釣齡的老釣魚迷，源於兩個兄長的言傳身教，從少年時就開始喜歡上了釣魚，在中國的時候，釣魚是我休閒時光裡的最愛。來到加州後，待一切安定下來，日常生活漸入正軌，便自然而然地萌生出想釣魚的念頭。無奈我所居住的地方河流湖泊稀少，加之美國對垂釣管理也較為嚴格，一時間還難於找到合適的垂釣之處。

本著辦法總比困難多的原則，經多方打探，得知距我居住地不遠的爾灣湖（Irvine Lake）在周末向公眾免費開放垂釣活動，這讓我有些喜出望外。於是趕緊地在網上購買了常用的漁具，連續幾個周末都興沖沖地奔赴爾灣湖。

但不知是因為湖中魚兒稀少，還是我的釣法水土不服，去了幾次都成了「空軍」，連個魚影都沒見著，這讓我這個老釣魚迷一度對自己的釣技產生了懷疑。後來經過觀察發現，沿湖的當地釣友絕大多數也和我一樣，忙乎半天都一無所獲，估計湖中魚兒確實不多，心中便釋然了不少。

雖然對我來說，垂釣更多的是享受過程，但對於一個資深釣魚迷來說，釣不到魚總還是有些不甘。加州濱臨太平洋，有很長的海岸線，但許多地方禁釣或者需要垂釣許可證，我初來乍到，人生地不熟，尚不敢貿然行事。

但有時候幸福來得就是這麼突然。夏初的一個周末，和妻子一起駕車到二十多英里外的新港海灘（Newport Beach）遊玩，偶然看見深入海中的老棧橋盡頭的木甲板上，有不少人揮舞著魚竿在波浪翻滾的海水中垂釣。清涼的海風掠過棧橋，金色的夕陽映照在海面之上，海鳥在空中盤旋鳴叫，海浪在腳下湧動，這不正是我要尋找的垂釣佳境嗎？

我趕緊用半生不熟的英語向垂釣者詢問在這裡釣魚的相關規定，當得知在棧橋上垂釣無需許可證且免費時，即刻興奮不已。以往在中國時居住在內陸省份，離大海甚遠，偶爾幾次難忘的海釣經歷，也是藉著旅遊的機會粗淺嘗試，如今有了這樣的絕好機會，怎能不讓人心動？

新港海灘的老棧橋始建於一八八八年，對美國的歷史來講，應該算得上是骨董建築了。最初它是為了方便海運貨物上岸之用，後來興建了現代化的港口碼頭，棧橋就成了人們觀光和休閒的好去處。木製的老棧橋遠遠地深入大海當中，如一道風景線吸引著每一個來到新港海灘的遊人，釣魚、散步、觀鳥、看日落已成了這裡的日常畫面，能在這裡的垂釣，肯定會讓人心曠神怡。

回到家後，我陸續備齊海釣的裝備，在一個下午和妻子一同出征老棧橋。南加州的陽光是出了名的熱烈，一年三百六十五天幾乎有三百天都是陽光普照，我們做好防曬準備，身著夏季的輕薄衣服便興沖沖地趕到老棧橋。

棧橋的頂端上已聚集了不少的釣魚人和遊客，有的釣手倚著欄杆靜靜地握著魚竿，聚精會神地凝視著杆尖；有的釣手飛快地搖動著釣輪，將上鉤的魚兒拖曳上橋，每當有人釣到大魚，圍觀的人們便會發出讚嘆的歡呼聲。

我被這場景激勵著，趕緊找好釣位，拋竿下海急切地等待魚兒上鉤。隨著杆尖不時地抖動，三三兩兩不知名的小海魚也被我釣了上來。有了漁獲，人更有了勁頭，不停地拋竿收線，樂此不疲。（上）

釣魚 加州 爾灣

上一則

鄉戀

延伸閱讀

一周兩起…大蘇爾海岸又3遊客被浪捲走 2獲救1下落不明

一周兩起…大蘇爾海岸又3遊客被浪捲走 2獲救1下落不明
全民保險 11.21爾灣、11.22羅蘭崗資產規劃講座

全民保險 11.21爾灣、11.22羅蘭崗資產規劃講座
11月21日爾灣、11月22日羅蘭崗，【全民保險】資產規劃現場講座教您在市場不穩定下如何規劃才能累績財富、對抗通膨、保護資產!

11月21日爾灣、11月22日羅蘭崗，【全民保險】資產規劃現場講座教您在市場不穩定下如何規劃才能累績財富、對抗通膨、保護資產!
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗