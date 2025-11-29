我是一個有著四十多年釣齡的老釣魚 迷，源於兩個兄長的言傳身教，從少年時就開始喜歡上了釣魚，在中國的時候，釣魚是我休閒時光裡的最愛。來到加州 後，待一切安定下來，日常生活漸入正軌，便自然而然地萌生出想釣魚的念頭。無奈我所居住的地方河流湖泊稀少，加之美國對垂釣管理也較為嚴格，一時間還難於找到合適的垂釣之處。

本著辦法總比困難多的原則，經多方打探，得知距我居住地不遠的爾灣 湖（Irvine Lake）在周末向公眾免費開放垂釣活動，這讓我有些喜出望外。於是趕緊地在網上購買了常用的漁具，連續幾個周末都興沖沖地奔赴爾灣湖。

但不知是因為湖中魚兒稀少，還是我的釣法水土不服，去了幾次都成了「空軍」，連個魚影都沒見著，這讓我這個老釣魚迷一度對自己的釣技產生了懷疑。後來經過觀察發現，沿湖的當地釣友絕大多數也和我一樣，忙乎半天都一無所獲，估計湖中魚兒確實不多，心中便釋然了不少。

雖然對我來說，垂釣更多的是享受過程，但對於一個資深釣魚迷來說，釣不到魚總還是有些不甘。加州濱臨太平洋，有很長的海岸線，但許多地方禁釣或者需要垂釣許可證，我初來乍到，人生地不熟，尚不敢貿然行事。

但有時候幸福來得就是這麼突然。夏初的一個周末，和妻子一起駕車到二十多英里外的新港海灘（Newport Beach）遊玩，偶然看見深入海中的老棧橋盡頭的木甲板上，有不少人揮舞著魚竿在波浪翻滾的海水中垂釣。清涼的海風掠過棧橋，金色的夕陽映照在海面之上，海鳥在空中盤旋鳴叫，海浪在腳下湧動，這不正是我要尋找的垂釣佳境嗎？

我趕緊用半生不熟的英語向垂釣者詢問在這裡釣魚的相關規定，當得知在棧橋上垂釣無需許可證且免費時，即刻興奮不已。以往在中國時居住在內陸省份，離大海甚遠，偶爾幾次難忘的海釣經歷，也是藉著旅遊的機會粗淺嘗試，如今有了這樣的絕好機會，怎能不讓人心動？

新港海灘的老棧橋始建於一八八八年，對美國的歷史來講，應該算得上是骨董建築了。最初它是為了方便海運貨物上岸之用，後來興建了現代化的港口碼頭，棧橋就成了人們觀光和休閒的好去處。木製的老棧橋遠遠地深入大海當中，如一道風景線吸引著每一個來到新港海灘的遊人，釣魚、散步、觀鳥、看日落已成了這裡的日常畫面，能在這裡的垂釣，肯定會讓人心曠神怡。

回到家後，我陸續備齊海釣的裝備，在一個下午和妻子一同出征老棧橋。南加州的陽光是出了名的熱烈，一年三百六十五天幾乎有三百天都是陽光普照，我們做好防曬準備，身著夏季的輕薄衣服便興沖沖地趕到老棧橋。

棧橋的頂端上已聚集了不少的釣魚人和遊客，有的釣手倚著欄杆靜靜地握著魚竿，聚精會神地凝視著杆尖；有的釣手飛快地搖動著釣輪，將上鉤的魚兒拖曳上橋，每當有人釣到大魚，圍觀的人們便會發出讚嘆的歡呼聲。

我被這場景激勵著，趕緊找好釣位，拋竿下海急切地等待魚兒上鉤。隨著杆尖不時地抖動，三三兩兩不知名的小海魚也被我釣了上來。有了漁獲，人更有了勁頭，不停地拋竿收線，樂此不疲。（上）