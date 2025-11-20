安妮是我的高中同學，課餘時，我們經常到她家看錄影帶。她的父母都是師大畢業，父親在大學教書；家裡據說早期從事林業生意，擁有大片土地，曾是新竹兩大首富之一。

安妮長相清秀，為人隨和，並沒有富家子弟的驕氣，相反地，在家中因為經常受到姊姊的小小霸凌，做事小心謹慎，待人客氣。我們當時全班同學相處非常融洽，她和大家也打成一片。

高一升高二的暑假，安妮全家移民 到加州洛杉磯 ，我們都非常羨慕，因為她脫離了聯考的噩夢，從此過著每天吃漢堡、冰淇淋的日子。我們其他人的日子則照舊，充滿數學英文和無窮盡的考試。

之後，我與安妮失聯了許多年，直到我赴美念書。一回我的班機在洛杉磯轉機時誤點，讓我錯失了回學校的班機，機場人員告訴我，三天後才有飛機回到學校。情急之下，我撥電話向住在洛杉磯的安妮求救，她二話不說，立即到機場來接我。

一到她家我才發現，偌大的房子裡只住著她，她的姊姊弟弟在外地讀書，媽媽經常不在家，爸爸則仍在台灣的大學任教。當天晚上，她泡著烏龍茶，娓娓道來她這些年的遭遇。

原來安妮一家移民到美國後，她的父母就離婚了。高中畢業後，她念了社區大學。後來經親戚介紹，有了一個念醫學院的未婚夫，她極力想做一名賢妻良母，經常包水餃滷牛肉讓未婚夫帶回學校。兩人有了親密的關係後，安妮曾懷孕墮胎數次，未婚夫卻不願意娶她。

我當時在學校擔任中國同學會副會長，朋友成群，絲毫感覺不到生活在異鄉之苦。安妮告訴我，她的生活則大不同，移民來美後，從高中到社區大學，她都孤獨一人，無人作伴。

我在洛杉磯與她結伴幾天後，再度回到學校，繼續我的留學生活。有時周末會與安妮電話聊天，獲悉她終於與未婚夫解除婚約，並在訪台期間與一名小學男同學重逢。對方告訴安妮，從小學到成年，心裡一直惦記並思念著她。他對安妮非常熱情與殷勤，他們因此開始交往，數年後結婚生子，安妮從此定居台灣。

今年年初，我與安妮在相隔多年後，終於又碰面吃飯了，一如往常，她又搶著付帳。她在台灣定居後，二十多年來不曾回過美國，我問她：「妳不思念美國嗎？」她回答：「完全不想。」