我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

安妮的故事

Ryder
聽新聞
test
0:00 /0:00

安妮是我的高中同學，課餘時，我們經常到她家看錄影帶。她的父母都是師大畢業，父親在大學教書；家裡據說早期從事林業生意，擁有大片土地，曾是新竹兩大首富之一。

安妮長相清秀，為人隨和，並沒有富家子弟的驕氣，相反地，在家中因為經常受到姊姊的小小霸凌，做事小心謹慎，待人客氣。我們當時全班同學相處非常融洽，她和大家也打成一片。

高一升高二的暑假，安妮全家移民加州洛杉磯，我們都非常羨慕，因為她脫離了聯考的噩夢，從此過著每天吃漢堡、冰淇淋的日子。我們其他人的日子則照舊，充滿數學英文和無窮盡的考試。

之後，我與安妮失聯了許多年，直到我赴美念書。一回我的班機在洛杉磯轉機時誤點，讓我錯失了回學校的班機，機場人員告訴我，三天後才有飛機回到學校。情急之下，我撥電話向住在洛杉磯的安妮求救，她二話不說，立即到機場來接我。

一到她家我才發現，偌大的房子裡只住著她，她的姊姊弟弟在外地讀書，媽媽經常不在家，爸爸則仍在台灣的大學任教。當天晚上，她泡著烏龍茶，娓娓道來她這些年的遭遇。

原來安妮一家移民到美國後，她的父母就離婚了。高中畢業後，她念了社區大學。後來經親戚介紹，有了一個念醫學院的未婚夫，她極力想做一名賢妻良母，經常包水餃滷牛肉讓未婚夫帶回學校。兩人有了親密的關係後，安妮曾懷孕墮胎數次，未婚夫卻不願意娶她。

我當時在學校擔任中國同學會副會長，朋友成群，絲毫感覺不到生活在異鄉之苦。安妮告訴我，她的生活則大不同，移民來美後，從高中到社區大學，她都孤獨一人，無人作伴。

我在洛杉磯與她結伴幾天後，再度回到學校，繼續我的留學生活。有時周末會與安妮電話聊天，獲悉她終於與未婚夫解除婚約，並在訪台期間與一名小學男同學重逢。對方告訴安妮，從小學到成年，心裡一直惦記並思念著她。他對安妮非常熱情與殷勤，他們因此開始交往，數年後結婚生子，安妮從此定居台灣。

今年年初，我與安妮在相隔多年後，終於又碰面吃飯了，一如往常，她又搶著付帳。她在台灣定居後，二十多年來不曾回過美國，我問她：「妳不思念美國嗎？」她回答：「完全不想。」

洛杉磯 移民 加州

上一則

自勉

下一則

不認為AI泡沫化 安謀副總：發揮算力 最小能耗創最大效能

延伸閱讀

強風逆襲舊金山機場 近半航班受影響、旅客受困候機室

強風逆襲舊金山機場 近半航班受影響、旅客受困候機室
聯邦政府關門 美國天空不平靜

聯邦政府關門 美國天空不平靜
不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照
律師：無犯罪紀錄者報到仍可能被拘 是否前往自行評估

律師：無犯罪紀錄者報到仍可能被拘 是否前往自行評估

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據