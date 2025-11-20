我的家鄉位於秦嶺南麓，這裡盛產核桃 ，鄉村人家的門前屋後大都生長著幾顆核桃樹，山地上也能常見到大片的核桃林，每到初秋便是核桃豐收的時節，集市上到處都能見到它們的蹤影。

過往人們常相信以形補形之說，核桃的果實形似人的大腦，因而被傳為「補腦」之佳品，深受老百姓喜歡。因其產量大，價格相對穩定，多年來最貴也就十塊錢（人民幣，下同）左右一斤。

核桃我從小到大吃了幾十年，從未覺得它是什麼稀罕玩意兒。直到二十多年前，偶爾從一本雜誌上看到一篇閒文，講得是秦嶺北麓的一個山民，靠著往京城販賣秦嶺山中的野核桃發家致富的故事，才驚奇地知道，這世上核桃不光能吃，還能當做「文玩」把玩，這也算是我孤陋寡聞了。

俗話說「亂世藏金，盛世藏寶」，得益於經濟開放的成果，人們肚子吃飽了，就變著法子折騰些「閒事」。大約二○○○年前後，文玩核桃忽然間盛行了起來，中國的報紙、電視上到處宣揚它的收藏價值，有報導稱京城的文玩市場上一對品相極佳的老核桃，竟然可以賣到幾十萬，讓人跌破眼鏡。

玩家們甚至像賭玉一樣，還玩起了賭核桃的遊戲，市場上花幾百元買一對剛從樹上摘下的青皮核桃，剝開皮後如果大小均勻，紋路相仿，商家便會出幾倍的價格回收。河北某地一株據說能出產上等品相的核桃樹，主人為了防止有人偷竊，竟然在樹的四周都安裝了攝像頭，還養了幾隻狼犬來守住這棵「搖錢樹」。

行家們還把天南地北產的文玩核桃分門別類，根據形狀差異美其名曰「雞心」、「虎頭」、「官帽」、「磨盤」等等，隨便一對文玩核桃起價都要幾百元，一度還成了許多人爭相投資的對象。大街小巷時常能看見老少爺們手裡攥著核桃邊走便把玩，彷彿成了一種潮流符號。

實際上，玩核桃從隋唐時期已經開始，算下來已有一千多年的歷史了。盤核桃最早是古代文人雅士們閒暇時的一種雅趣，據說在盤磨中可以養心磨性、健身養生，讓人悟得從容與耐心，北京的故宮 裡還存著一對乾隆玩過的骨董核桃。但在文玩界裡它一直屬於小眾的地位，像如此「瘋狂」的現象還從未出現過。

我的一個朋友一向喜歡文玩骨董，有一年到外省出差，在當地文玩市場的地攤上，花了一千多元買了一對油光可鑑、色澤如玉的「上品」大核桃，如獲至寶感覺是撿了漏，滿心喜歡地把玩了半年多。直到一日一個疏忽，這「寶貝」掉到地上摔成兩半，才驚詫地發現竟然是塑膠做成的假核桃，他一邊痛斥黑心奸商，一邊感嘆造假的高超技藝，淪為大家的笑談。

市面上還推出許多種讓新核桃快速包漿，呈現老貨模樣的方法和輔助物品，違背了品玩核桃的初衷和意趣，讓原本被譽為文人雅趣的物件變得俗不可耐。當年我也趕潮流，花了不少錢買了一堆各樣的文玩核桃，信心滿滿地想把它們把玩成溫潤似玉的模樣，順便還能藉著健腦養生，但後來大都半途而廢，放在抽屜裡成為擺設。

世上許多事都逃不過盛極必衰的規律，尤其是那些能快速複製的事物。既然文玩核桃能賺大錢，天南地北頭腦活的人多了去，那就想著法子多多種植核桃樹吧。沒過幾年，大量的文玩核桃就呼啦啦地湧現在各地市場上，當這玩意兒從賣方市場變成買方市場的時候，價格自然也就從天上掉到地下，據說之前大量囤積的商家虧得哭天搶地，熱鬧非凡的文玩核桃隨之跌下了神壇。

昔日王侯堂前燕，飛入尋常百姓家。如今市場上一對品相極好的文玩核桃也就百十元起價，普通玩家都能買得起，再不是什麼稀罕物件了。

如今我手裡時常盤玩的一對文玩核桃（見圖），是我前些年在西安書院門閒逛買的，商家叫價兩百元，還價八十元便拿下。閒來無事時把玩於手中，隨心而動讓時間慢慢地打磨它們，在我心裡，它們就是旋轉於掌心的歲月記憶，在手指摩挲間讓它們變得溫潤通透，也讓我能變得沉靜而從容。在我看來，這文玩核桃的魅力，不在於它的價格高低，而是在把玩中獲得的一份心境。