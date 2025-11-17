我的頻道

橡膠園得厚厚樹葉的下面，蟋蟀最多，因此鬥蟋蟀不是很稀罕的項目。蟋蟀不能養在一起，要分幾個罐子裝，更不能放在口袋，對孩子們來說實在有諸多不便。蟋蟀要用飯粒餵養，死了的蟋蟀又很臭；不像鬥小蜘蛛可以在火柴盒上進行，鬥蟋蟀要蹲在地上，我們雖然也玩，但是不最熱中，相反，我們常常捉蟋蟀來餵鳥。

橡膠園裡還有一種如巴掌般大的蜘蛛，黑腳黑頭，紅肚灰背，牠編的網淺黃色，一兩平方米大，我們把一隻蟑螂扔到牠的蜘蛛網上，牠迅速由角落裡撲過來捕捉咬吃，我們站在遠處看，十分緊張刺激。牠屬於熱帶橡膠園灌木叢裡才有的一種蜘蛛，與美洲在地上爬行、毛茸茸、黑色、能咬死人的毒蜘蛛不一樣，牠的網不但大，而且非常黏稠，連小鳥沾著都脫不掉。為了防範被牠傷到，我們也只是用木棍遠遠地丟去砸牠。

橡膠園裡有一種螞蟻，個子大，頭黑，有人說是虎頭蟻。我們不敢捉，牠的兩隻黑色門牙很大，像鉗子，給牠咬到不得了。每逢大雨或發洪水前，牠們竟能預知而全體遷徙，隊伍很長，有十排左右，看不到頭也看不到尾，成千上萬隻，浩浩蕩蕩，像一條長長的、閃閃發亮的黑色布條鋪在地上。

牠們的出現，不知道是從哪裡來，也不知道要去哪裡？我們用木棍子搗亂，破壞隊形，用樹枝阻隔牠們的前進，不管怎麼弄，牠們都能很快回歸原位，整好隊形，真不知牠們是怎麼做到的。沒待過橡膠園是見不到這種螞蟻的。

橡膠園裡童年玩蟲，各種各樣，不勝累述。現在已經時過境遷，馬來半島上大面積的橡膠園已不復存在，更沒有以前那樣有幾百人聚居的橡膠莊園，現代的孩子不可能想像近百年前的生活。

我上學後去了城裡，從此離開了橡膠園。後來，北上中國大陸，為了求學，走東闖西，經歷複雜，兒時的世界就像歷史火車，轟隆隆地奔馳而去，孩提的記憶也就像車窗外向後飛逝的風景，遙遙遠離。想到這點，十分感恩神明，冥冥中一直在保佑我的平安，讓我能走這麼遠，看這麼多，越過那麼多的崎嶇坎坷，而能健康快活到今天，我心中深感幸福。（下）

